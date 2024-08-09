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Bodrum İlçe Stadı'nda Aydınlatma Denemeleri Başarıyla Tamamlandı

Bodrum İlçe Stadı'nda yapılan aydınlatma denemeleri, kulüp yönetiminin çabalarıyla tamamlandı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 10:13
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 10:22
Bodrum İlçe Stadı'nda Aydınlatma Denemeleri Başarıyla Tamamlandı

Bodrum İlçe Stadı'nda Aydınlatma Denemeleri

Bodrum İlçe Stadı'nda aydınlatma çalışmaları sonuçlandı. Kulüp yönetimi, TFF ve UEFA kriterlerine uygun şekilde düzenlemeleri tamamlayarak, ışıklandırma denemeleri gerçekleştirdi.

Sezona Hazırlık

Bu sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Sipay Bodrum FK, 12 Ağustos'ta saat 21:00'de Gaziantep FK ile evinde karşılaşacak. Kulüp, ışıklandırma olmayan statta gerekli düzenlemeleri yapmak için yoğun bir çaba sarf etti. Aydınlatma Çalışmaları

Yaklaşık iki ay gibi bir sürede tamamlanan aydınlatma süreci, stat içindeki diğer düzenlemelerin yanı sıra gerçekleştirildi. Dün akşam ise havanın kararmasıyla birlikte aydınlatma sisteminin deneme süreci başlatıldı.

İlçeden Beğeni Topladı

Stadın ışıklı görünümü, Bodrum'un birçok noktasından iyi bir şekilde gözlemlenirken, o anlar dron ile havadan görüntülendi. Bodrumlu taraftarlar, yenilik karşısında büyük bir memnuniyet duydu.

Işıklandırılması tamamlanan Bodrum İlçe Stadı'nda aydınlatma denemeleri yapıldı. Tarihinde ilk kez...

Işıklandırılması tamamlanan Bodrum İlçe Stadı'nda aydınlatma denemeleri yapıldı. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek yeşil-beyazlı ekip, stadyumunu TFF ve UEFA kriterlerine uygun hale getirmek için yoğun çaba sarf etti.

Işıklandırılması tamamlanan Bodrum İlçe Stadı'nda aydınlatma denemeleri yapıldı. Tarihinde ilk kez...

Işıklandırılması tamamlanan Bodrum İlçe Stadı'nda aydınlatma denemeleri yapıldı. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek yeşil-beyazlı ekip, stadyumunu TFF ve UEFA kriterlerine uygun hale getirmek için yoğun çaba sarf etti.

Işıklandırılması tamamlanan Bodrum İlçe Stadı'nda aydınlatma denemeleri yapıldı. Tarihinde ilk kez...

Işıklandırılması tamamlanan Bodrum İlçe Stadı'nda aydınlatma denemeleri yapıldı. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek yeşil-beyazlı ekip, stadyumunu TFF ve UEFA kriterlerine uygun hale getirmek için yoğun çaba sarf etti.

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