Bölgesel Amatör Lig: Kocasinan Şimşekspor 2-4 Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor

Maç Özeti

Süper heyecanın yaşandığı karşılaşmada Kayseri temsilcisi Kocasinan Şimşekspor, ligin 14. haftasında evinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor'u ağırladı. Maçın ilk yarısının uzatma dakikasında gelen golle konuk ekip öne geçti. İkinci yarıda oyunu dengelemeye çalışan ev sahibi iki gol bulsa da, Diyarbakır ekibi aradaki farkı tekrar açtı ve karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.

Detaylar

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Oktay Sağlamcı, Hüseyin Ulaş, Enes Ahmetler

Kadrolar

Kocasinan Şimşekspor: Sadettin Kahraman, Erkan Kapar, (Umut Türk dk.60), Talha, Mert Dinç, Göktuğ Yayla, Mertcan Babayiğit, Fatih Atik, Eray Akyol, Hüseyin Barış Temizyürek, (Emirhan Gökbaş dk.75), Sinan Özkan, Eren Torbalı, (Eren dk.90+20)

Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor: Kablan Kaya Tekin, (Yiğit Dukal dk.90+20), Emircan Şaşma, Ahmet Altınay, (Ferhat Yaşar dk.60), Abdullah Bal, Ali Eren Demirkol, Ercan Çapar, Kadir Can Altun, (Recep Anlı dk.80), Muhammed Kaan Sermisakçi, Ömer Yıldız, Emircan Ekinci, (Rıdvan Baydan dk.63), Ahmet Taha Han, (Ömer Nazili dk.46)

Goller ve Kartlar

Goller: Eren Torbalı (dk.79), Mert Dinç (dk.84) — Kocasinan Şimşekspor; Ömer Yıldız (dk.45+6 ve dk.63), Emircan Ekinci (dk.66), Recep Anlı (dk.90+23) — Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor.

Sarı kartlar: Mertcan Babayiğit (Kocasinan Şimşekspor), Ali Eren (Diyarbakır Büyükşehir Belediye Spor).

Maç boyunca ataklarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor, kritik anlarda bulduğu gollerle deplasmandan üç puanla döndü.

