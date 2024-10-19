Bolu'da Kayaklı Koşu Sporcuları Kış Sezonuna Hazırlanıyor

Bolu'da Kar Yağışı ve Kayaklı Koşu Antrenmanları

Bolu'nun yüksek kesimlerinde meydana gelen kar yağışı, kayaklı koşu sporcularını antrenmanlara yöneltti. Gerede ilçesinde yer alan Arkut Dağı Kayak Merkezi'nde, kar yağışı son 3 gündür aralıklarla devam etmekte. Bu durum, kayaklı koşu meraklılarının büyük bir heyecanla sezonun ilk çalışmalarını başlatmasına vesile oldu.

Kar Kalınlığı 10 Santimetreyi Aştı

Kayaklı Koşu Merkezi, kar kalınlığının 10 santimetrenin üzerine çıktığı bölgede sporcuları misafir etmeye başladı. Antrenmanlarda yer alan sporcular, bu sezon boyunca katılacakları çeşitli müsabakalara hazırlık yapıyor.

52 Sporcu Antrenman Yapıyor

Merkezde eğitim alan 52 sporcu, günde çift antrenman gerçekleştirerek yıl içerisinde düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası ve Balkan kupalarına hazırlanmayı hedefliyor. Her biri, sezon için tamamen formda olmayı planlıyor.

Çocuk Sporcuların Heyecanı

10 yaşındaki Eslimsu Koncıoğlu, arkadaşlarıyla birlikte antrenman yaptığını belirterek, "Kar erken yağdı. Ekim ayında kayak yapıyoruz. İlk karla antrenman yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı. Diğer yandan, Başak Özçakal da 2 yıl önce başladığı kayaklı koşu branşında kendini geliştirmek için her anı değerlendirmenin önemini vurguladı. Kendisi, "Kar yağar yağmaz piste çıktık. Bu bizim için büyük bir avantaj. Rakiplerimizden önce kar gördük ve hazırlıklarımızı hızlandırdık. Hedefim şampiyonalara katılıp birinci olmak." diyerek iddialı bir mesaj verdi.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışını fırsat bilen kayaklı koşu sporcuları antrenmanlara start verdi.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışını fırsat bilen kayaklı koşu sporcuları antrenmanlara start verdi.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışını fırsat bilen kayaklı koşu sporcuları antrenmanlara start verdi.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışını fırsat bilen kayaklı koşu sporcuları antrenmanlara start verdi.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışını fırsat bilen kayaklı koşu sporcuları antrenmanlara start verdi.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışını fırsat bilen kayaklı koşu sporcuları antrenmanlara start verdi.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışını fırsat bilen kayaklı koşu sporcuları antrenmanlara start verdi.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışını fırsat bilen kayaklı koşu sporcuları antrenmanlara start verdi.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışını fırsat bilen kayaklı koşu sporcuları antrenmanlara start verdi.