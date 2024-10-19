DOLAR
33,99 -0,73%
EURO
37,16 -0,12%
ALTIN
2.994,16 -0,04%
BITCOIN
2.322.650,74 0,13%

Bolu'da Kayaklı Koşu Sporcuları Kış Sezonuna Hazırlanıyor

Bolu'daki kayakçı sporcular, kar yağışı ile birlikte antrenmanlara başladı; hedef sezon boyunca önemli yarışmalara katılmak.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 12:57
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 13:09
Bolu'da Kayaklı Koşu Sporcuları Kış Sezonuna Hazırlanıyor

Bolu'da Kar Yağışı ve Kayaklı Koşu Antrenmanları

Bolu'nun yüksek kesimlerinde meydana gelen kar yağışı, kayaklı koşu sporcularını antrenmanlara yöneltti. Gerede ilçesinde yer alan Arkut Dağı Kayak Merkezi'nde, kar yağışı son 3 gündür aralıklarla devam etmekte. Bu durum, kayaklı koşu meraklılarının büyük bir heyecanla sezonun ilk çalışmalarını başlatmasına vesile oldu.

Kar Kalınlığı 10 Santimetreyi Aştı

Kayaklı Koşu Merkezi, kar kalınlığının 10 santimetrenin üzerine çıktığı bölgede sporcuları misafir etmeye başladı. Antrenmanlarda yer alan sporcular, bu sezon boyunca katılacakları çeşitli müsabakalara hazırlık yapıyor.

52 Sporcu Antrenman Yapıyor

Merkezde eğitim alan 52 sporcu, günde çift antrenman gerçekleştirerek yıl içerisinde düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası ve Balkan kupalarına hazırlanmayı hedefliyor. Her biri, sezon için tamamen formda olmayı planlıyor.

Çocuk Sporcuların Heyecanı

10 yaşındaki Eslimsu Koncıoğlu, arkadaşlarıyla birlikte antrenman yaptığını belirterek, "Kar erken yağdı. Ekim ayında kayak yapıyoruz. İlk karla antrenman yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı. Diğer yandan, Başak Özçakal da 2 yıl önce başladığı kayaklı koşu branşında kendini geliştirmek için her anı değerlendirmenin önemini vurguladı. Kendisi, "Kar yağar yağmaz piste çıktık. Bu bizim için büyük bir avantaj. Rakiplerimizden önce kar gördük ve hazırlıklarımızı hızlandırdık. Hedefim şampiyonalara katılıp birinci olmak." diyerek iddialı bir mesaj verdi.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışını fırsat bilen kayaklı koşu sporcuları antrenmanlara start...

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışını fırsat bilen kayaklı koşu sporcuları antrenmanlara start verdi.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışını fırsat bilen kayaklı koşu sporcuları antrenmanlara start...

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışını fırsat bilen kayaklı koşu sporcuları antrenmanlara start verdi.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışını fırsat bilen kayaklı koşu sporcuları antrenmanlara start...

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışını fırsat bilen kayaklı koşu sporcuları antrenmanlara start verdi.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışını fırsat bilen kayaklı koşu sporcuları antrenmanlara start...

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışını fırsat bilen kayaklı koşu sporcuları antrenmanlara start verdi.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışını fırsat bilen kayaklı koşu sporcuları antrenmanlara start...

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışını fırsat bilen kayaklı koşu sporcuları antrenmanlara start verdi.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışını fırsat bilen kayaklı koşu sporcuları antrenmanlara start...

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışını fırsat bilen kayaklı koşu sporcuları antrenmanlara start verdi.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışını fırsat bilen kayaklı koşu sporcuları antrenmanlara start...

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışını fırsat bilen kayaklı koşu sporcuları antrenmanlara start verdi.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışını fırsat bilen kayaklı koşu sporcuları antrenmanlara start...

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışını fırsat bilen kayaklı koşu sporcuları antrenmanlara start verdi.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışını fırsat bilen kayaklı koşu sporcuları antrenmanlara start...

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışını fırsat bilen kayaklı koşu sporcuları antrenmanlara start verdi.

İLGİLİ HABERLER

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Görme Engelli Kadın Futbolcudan Uluslararası Hedefler
2
Bolu'da Kayaklı Koşu Sporcuları Kış Sezonuna Hazırlanıyor
3
Acil para lazım diyenlere 9000 TL nakit imkanı! Telefondan 5 dakikada başvuran hemen alacak
4
Siltaş Yapı Pendikspor, Sedat Ağçay İle Yeni Bir Başlangıç Yapıyor
5
Fethiye'de Babadağ Ultra Maratonu Heyecanı
6
Kapadokya Ultra Trail Koşusu Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak