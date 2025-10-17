Boluspor, Ertuğrul Arslan ile sezon sonuna kadar anlaştı

Boluspor, Trendyol 1. Lig'de teknik direktörlük için Ertuğrul Arslan ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı; Arslan Antalyaspor altyapısı ve Borussia Dortmund deneyimine sahip.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 18:29
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 18:29
Boluspor, Ertuğrul Arslan ile sezon sonuna kadar anlaştı

Boluspor, Ertuğrul Arslan ile sezon sonuna kadar anlaştı

Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor, teknik direktörlük görevine Ertuğrul Arslan'ı getirdi.

Kulübün ABD merkezli X şirketi'nin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre Arslan ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

Arslan'ın kariyeri

Ertuğrul Arslan, teknik direktörlük kariyerine Antalyaspor altyapısı'nda başladı. Antalyaspor'da A Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görev yapan Arslan, Almanya'da Borussia Dortmund'da Nuri Şahin'in teknik ekibinde yer aldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor'da teknik direktör Ertuğrul Arslan (solda) ile anlaştı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor'da teknik direktör Ertuğrul Arslan (solda) ile anlaştı.

