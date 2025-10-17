Boluspor, Ertuğrul Arslan ile sezon sonuna kadar anlaştı

Boluspor, Trendyol 1. Lig'de teknik direktörlük için Ertuğrul Arslan ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı; Arslan Antalyaspor altyapısı ve Borussia Dortmund deneyimine sahip.