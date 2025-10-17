Boluspor, Ertuğrul Arslan ile sezon sonuna kadar anlaştı
Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor, teknik direktörlük görevine Ertuğrul Arslan'ı getirdi.
Kulübün ABD merkezli X şirketi'nin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre Arslan ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.
Arslan'ın kariyeri
Ertuğrul Arslan, teknik direktörlük kariyerine Antalyaspor altyapısı'nda başladı. Antalyaspor'da A Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görev yapan Arslan, Almanya'da Borussia Dortmund'da Nuri Şahin'in teknik ekibinde yer aldı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor'da teknik direktör Ertuğrul Arslan (solda) ile anlaştı.