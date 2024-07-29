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Boluspor, Estrela ile Anlaşma Sağladı

Boluspor, orta saha oyuncusu Estrela'yı kadrosuna katarak güçlendi. 29 yaşındaki oyuncu 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 22:29
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 22:29
Boluspor, Estrela ile Anlaşma Sağladı

Boluspor, Estrela ile Anlaşma Sağladı

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, orta saha oyuncusu Estrela ile resmi sözleşme imzaladı. Estrela'nın gerçek adı ise Valdomiro Tualungo Paulo Lameiras olarak biliniyor.

Sözleşme Detayları

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 29 yaşındaki Angolalı oyuncunun Erzurumspor FK ile geçtiğimiz sezon forma giydiği ve Boluspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Milli Takım Geçmişi

Estrela'nın Angola milli takımında 12 kez forma giyerek ülkesi için önemli bir katkı sağladığı ifade edildi. Boluspor'un bu transferle orta sahasında daha fazla derinlik kazanması hedefleniyor.

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