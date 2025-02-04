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Boluspor, Galatasaray Maçına Hazırlığını Sürdürüyor

Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray maçı için hazırlıklarını Karaçayır tesislerinde sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 13:42
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 13:46
Boluspor, Galatasaray Maçına Hazırlığını Sürdürüyor

Boluspor, Galatasaray Maçına Hazırlığını Sürdürüyor

Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda karşılaşacağı Galatasaray için hazırlıklarına devam ediyor. Kırmızı-beyazlı ekip, 6 Şubat Perşembe günü sahasında oynayacağı önemli maç öncesinde Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.

Teknik direktör Arif Ufuk Kahraman yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra takım, teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalarla devam etti ve antrenman yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Kahraman'dan Önemli Açıklamalar

Kahraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, takımın oynadığı oyundan memnun olduğunu belirterek, bunu sadece kupa maçına değil, haftasonu karşılaşacakları Ankara Keçiörengücü maçına da yansıtmaları halinde önemli bir avantaj elde edeceklerini vurguladı.

Galatasaray'ın büyük bir camia olduğuna dikkat çeken Kahraman, “Bolu şehrimizi, armamızı her zaman Süper Lig'de görmek istiyoruz. Biz de Galatasaray kadar camiası büyük bir şehiriz. Armamız tarihimize baktığınızda bunu gösteriyor. Onları iyi ağırlamak istiyoruz. Hem Bolu şehrine, hem Bolu taraftarına, hem de televizyon karşısındaki seyircilerimize iyi futbol seyrettirmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kahraman, Galatasaray maçında taraftar desteğini beklediklerini de sözlerine ekleyerek, “Tribünün daha fazla dolmasını istiyoruz. Yıllar sonra bir Süper Lig takımı şehrimize gelecek. Onları iyi ağırlamak istiyoruz. Futbolumuz kadar Bolu taraftarını da onlara göstermek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubunda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam...

Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubunda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubunda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam...

Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubunda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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