Boluspor, Lucas Lima'yı 2 yıllık sözleşme ile kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Brezilyalı defans oyuncusu Lucas Lima ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza töreni, kulüp tesisleri Karaçayır Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Törene Boluspor Kulüp Başkanı Erdal Bayrak, yönetim kurulu üyeleri ve 33 yaşındaki Lucas Lima katıldı.

Başkan Erdal Bayrak, kulübün dünyaca tanınan bir futbolcuyu kadrosuna kattığını belirtti ve iki oyuncu daha transfer etmeyi düşündüklerini ifade etti.

Lucas Lima'nın kariyeri

Sol bek mevkisinde oynayan Lucas Lima, futbol kariyerine Brezilya'da Criciuma altyapısında başladı. Ardından sırasıyla Internacional, Botafogo, Goias ve ABC gibi Brezilya'nın önemli kulüplerinde forma giydi.

Lima, Internacional ile 2012 Campeonato Gaucho, Botafogo ile 2013 Campeonato Carioca şampiyonlukları yaşadı.

Avrupa macerası 2015'te başladı; önce Portekiz'in Arouca kulübünde, ardından Fransa'nın Nantes ekibinde oynadı. 2019'da Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ahli'ye transfer oldu.

2021 yılında Süper Lig ekiplerinden İstanbul Başakşehir'e imza atan Lima, Başakşehir formasıyla 110 maça çıktı.

