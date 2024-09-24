Boluspor, Manisa FK Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Boluspor, Manisa FK Maçına Hazırlanıyor

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü Manisa FK ile yapacağı karşılaşmaya hazırlıklarını sürdürüyor.

Kırmızı-Beyazlıların Antrenman Detayları

Ligde 6 puanla 16. sırada yer alan Boluspor, Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde antrenmana çıktı. Teknik direktör Ufuk Kahraman yönetiminde yapılan idmanda futbolcular, kuvvet, teknik ve taktik çalışma gerçekleştirdi.

Boluspor, Manisa FK ile yapacağı maç için hazırlıklarına yarınki antrenmanla devam edecek.

Karşılaşma Bilgileri

Boluspor ile Manisa FK arasındaki mücadele, 28 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak.