Boluspor, Manisa FK'yi 2-0 Yenerek Öne Geçti

Trendyol 1. Lig'in 7. Haftasında Önemli Karşılaşma

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında, Boluspor, Manisa FK ile karşı karşıya geldi.

Boluspor'un Başarılı Performansı

Boluspor, sahasında oynadığı bu maçta Manisa FK'yi 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Boluspor, sahasında Manisa FK ile karşılaştı. Bir pozisyonda Bolusporlu Junior (geride) ile Manisa FK'lı Oğuz Gürbulak (solda) mücadele etti.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Boluspor, sahasında Manisa FK ile karşılaştı. Bir pozisyonda Bolusporlu Junior (geride) ile Manisa FK'lı Oğuz Gürbulak (solda) mücadele etti.