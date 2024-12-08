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Boluspor, MKE Ankaragücü'ne Yenildi: İki Teknik Direktörden Açıklamalar

Boluspor, MKE Ankaragücü'ne 3-2 yenilerek üzülürken, teknik direktörlerden önemli açıklamalar geldi.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 19:58
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 19:58
Boluspor, MKE Ankaragücü'ne Yenildi: İki Teknik Direktörden Açıklamalar

Boluspor Teknik Direktörü Ufuk Kahraman: "Çok üzücü bir yenilgiydi ama derslerimizi aldık"

Trendyol 1. Lig'in 15'inci haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'ne 3-2 yenilen Boluspor'da teknik direktör Ufuk Kahraman, basın toplantısında duygularını paylaştı. "Çok üzücü bir yenilgiydi ama derslerimizi aldık. Önümüzdeki hafta deplasmandaki maçı kazanmak için hemen çalışmalara başlayacağız," dedi.

Kahraman, maçta berabere kalabilecek pozisyonları değerlendirdiklerini, 2-0'dan skoru 2-2'ye getirdiklerini belirtti. "Son 10 dakikada belki 3-4 net pozisyon yakaladık. Üçe iki, üçe bir, dörde iki gibi durumlarda maalesef değerlendiremedik. Rakip takımın tecrübeli oyuncuları vardı," ifadelerini kullandı.

Sonuçta alınan mağlubiyet için üzgün olduğunu vurgulayan Kahraman, "Son 5 dakikada, uzaktan yediğimiz bir golle mağlup olduk. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Oyuncularım çok iyi mücadele etti ve maç boyunca her şeyimizi sahaya koyduk," diye ekledi.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kenan Koçak: "Galibiyeti hak ettik"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kenan Koçak, kulüp ve taraftar adına uzun zamandan sonra galip gelmenin sevincini yaşadıklarını ifade etti. Galibiyeti hak ettiklerinin altını çizen Koçak, "Bugün oyun içeriği hakkında fazlası ile konuşmak istemiyorum. Ancak tüm kamuoyunun Varga'ya yapılan penaltı pozisyonunu dikkatli izlemesini tavsiye ediyorum," dedi.

Kendisi için bazı durumların anlam verilemez olduğunu belirten Koçak, "Futbolda galip gelmek de var, mağlup olmak da. Bir kulüp bazında ilk defa Türkiye’de çalışıyorum, işler bu şekilde devam ederse yazık oluyor. Ancak Allah'a şükürler olsun, son dakikada hak ettiğimiz galibiyeti aldık," ifadesini kullandı.

Koçak, "Bugün kazandık ve üç puanı aldık. Bu bizim için çok önemliydi. Lig boyunca her puan değerli. Önümüzdeki hafta yapacağımız müsabakaya odaklanacağız," diye ekledi.

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