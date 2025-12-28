Bozüyük’te Küçük Erkekler Voleybol Müsabakaları Sona Erdi

Müsabakalar ve katılım

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde düzenlenen okul spor faaliyetleri kapsamındaki küçük erkek voleybol müsabakaları, heyecan dolu karşılaşmaların ardından tamamlandı. İlçedeki farklı okullardan gelen takımların mücadele ettiği turnuvada genç sporcuların performansı ve disiplinli duruşu öne çıktı.

Fair-play ve takım oyunu

Organizasyon boyunca öğrenciler hem sportif performanslarıyla hem de centilmence mücadeleleriyle dikkat çekti. Müsabakalar, sporun eğitimle birlikte gelişimine katkı sunarken, öğrencilere takım oyunu ve fair-play anlayışını pekiştirme imkanı verdi.

Yetkiliden değerlendirme

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ise "Hem sporda hem de okulda başarı gösteren tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Organizasyona katılım sağlayan sporcularımıza, öğretmenlerimize ve okullarımıza teşekkür ediyor, gençlerimizi spora teşvik etmeye devam edeceğiz" dedi.

BİLECİK'TE KÜÇÜK ERKEKLER VOLEYBOL MÜSABAKALARI TAMAMLANDI