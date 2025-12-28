Yazıhan'da Ata Sporu Canlanıyor: Yazıhan Atlı Cirit Kulübü Şampiyonluk Peşinde

Yazıhan Atlı Cirit ve Binicilik Spor Kulübü, Malatya’nın Yazıhan ilçesinde ata sporu atlı ciriti gelecek kuşaklara aktarmak için aralıksız çalışıyor. Gençlerin, çocukların ve yetişkinlerin yoğun ilgi gösterdiği kulüp, her geçen gün artan seyirci kitlesiyle bölgesel bir çekim merkezi haline geliyor.

Kulübün antrenmanlarını gerçekleştirdiği Yazıhan Atlı Cirit Spor Kompleksinde takım, geçtiğimiz aylarda Malatya’yı temsilen katıldığı müsabakalarda ikincilik elde etti. Önümüzdeki yıl doğrudan Türkiye Şampiyonası’na katılacak olan takım, şampiyonluk hedefiyle hazırlıklarını yoğunlaştırıyor.

Antrenman günlerinde tesislerde ailelerin yoğun katılımı dikkat çekiyor; vatandaşlar hem müsabakaları izliyor hem de antrenmanların ardından ata binerek sporu yakından tanıma fırsatı buluyor. Kulüp aynı zamanda otizmli bireyler, engelli vatandaşlar ve şehit ailelerinin yakınlarına yönelik ücretsiz binicilik eğitimleri vererek sosyal sorumluluk ve toplumsal farkındalık çalışmalarını sürdürüyor.

Nihat Yıldız: "Ata sporunu ayakta tutmaya çalışıyoruz"

Malatya Yazıhan Atlı Cirit ve Binicilik Spor Kulübü Başkan Yardımcısı ve sporcusu Nihat Yıldız, kulübün 2003 yılında kurulduğunu hatırlatarak, "Arkadaşlarımızla birlikte bu kulübü kurduk ve o günden bugüne ilimizi temsilen Türkiye Geleneksel Atlı Sporlar Federasyonu’nun düzenlediği birçok faaliyete katıldık" dedi.

Yıldız, "2025 yılı faaliyetleri kapsamında Erzincan’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası’na katıldık. Turnuvada iki galibiyet ve bir mağlubiyet aldık. Elendik ancak mücadelemizden memnunuz. Çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Atlı cirit sporunun Osmanlı’dan ve Orta Asya’dan günümüze uzanan bir savaş sporu olduğuna dikkat çeken Yıldız, bazı ailelerin sporun zorlu ve tehlikeli yapısı nedeniyle çocuklarını bu alana yönlendirmek istemediğini belirtti. "Ancak biz bu ata sporunu ayakta tutmak için çeşitli etkinlikler düzenliyor, halkımızı tesislerimize davet ediyoruz. Her cumartesi antrenman maçları yapıyoruz" diye konuştu.

Yıldız, geçmişte Malatya’nın birçok köyünde atlı cirit oynandığını, at bakım maliyetlerinin artmasıyla bu kültürün azaldığını ancak Yazıhan’da geleneğin yaşatılmaya devam ettiğini vurguladı: "Yazıhan atlı ciritle özdeşleşmiş bir ilçe. Bu sporun burada gelişmesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz."

