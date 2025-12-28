DOLAR
Edanur Tulum 300 m U20'de Türkiye Rekoru Kırdı

Eskişehirli Edanur Tulum, 300 metre salon U20 kategorisinde kırdığı Türkiye rekoruyla atletizmde önemli bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 10:33
Edanur Tulum 300 metre salon U20'de Türkiye rekoru kırdı

Eskişehirli atletten Gençler kategorisinde tarihi başarı

Edanur Tulum, katıldığı salon atletizm yarışmasında 300 metre salon U20 kategorisinde gösterdiği performansla yeni bir Türkiye rekoru elde etti. Yarış boyunca temposu ve bitiriş gücüyle dikkat çeken Tulum, pistten Türkiye rekoruyla ayrıldı.

Eskişehirli atletin bu başarısı kentte ve atletizm çevrelerinde memnuniyetle karşılandı. Tulum'un performansı, genç sporcular arasında motivasyonu artıran bir örnek olarak değerlendirildi.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı tebrik mesajında genç sporcuyu ve bu süreçte emeği geçen antrenörlerini kutladı. Kurum, elde edilen başarının kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Edanur Tulum'un bu derecesi, Türkiye genç atletizm tarihine geçen önemli bir sonuç olarak kaydedildi.

