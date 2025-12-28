DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.768.811,75 -0,39%

Hacılar Erciyesspor - Argıncıkspor Maçı Saha Şartları Nedeniyle Ertelendi

Hacılar Erciyesspor ile Argıncıkspor arasındaki 15. hafta maçı, olumsuz saha şartları nedeniyle Kayseri Futbol İl Temsilciliği tarafından ileri tarihe ertelendi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 12:25
Hacılar Erciyesspor - Argıncıkspor Maçı Saha Şartları Nedeniyle Ertelendi

Hacılar Erciyesspor - Argıncıkspor Maçı Saha Şartları Nedeniyle Ertelendi

Maç Bilgisi

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme’de ligin 15. haftasında bugün Hacılar Fevzi Mercan Stadı’nda oynanması gereken Hacılar Erciyesspor ile Argıncıkspor karşılaşması, olumsuz saha şartları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Resmi Açıklama

Karar, Kayseri Futbol İl Temsilciliği tarafından bildirildi. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

28 Aralık 2025 Pazar günü Kayseri Şeker Süper Amatör Küme’de 15.haftada Hacılar Stadında saat 13.00’de oynanacak olan Hacılar Erciyesspor ile Argıncıkspor maçı olumsuz saha şartları nedeniyle ileri tarihe ertelenmiştir Bilgilerinize sunulur

KAYSERİ ŞEKER MUSTAFA KILIÇ SÜPER AMATÖR KÜME’DE LİGİN 15. HAFTASINDA BUGÜN OYNANMASI GEREKEN...

KAYSERİ ŞEKER MUSTAFA KILIÇ SÜPER AMATÖR KÜME’DE LİGİN 15. HAFTASINDA BUGÜN OYNANMASI GEREKEN HACILAR ERCİYESSPOR İLE ARGINCIKSPOR MAÇI İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ.

KAYSERİ ŞEKER MUSTAFA KILIÇ SÜPER AMATÖR KÜME’DE LİGİN 15. HAFTASINDA BUGÜN OYNANMASI GEREKEN...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun Büyükşehir'den Amatör Kulüplere 16 Milyon TL Destek
2
Göztepe, 25,2 Yaş Ortalamasıyla Trendyol Süper Lig'in İlk Yarısının En Genç Takımı
3
Hacılar Erciyesspor - Argıncıkspor Maçı Saha Şartları Nedeniyle Ertelendi
4
Bilecik'te Cimnastik Spor Okulları'na Yoğun İlgi
5
Bozüyük’te Küçük Erkekler Voleybol Müsabakaları Sona Erdi
6
Karşıyaka'dan Ferdi Burgaz'a Veda — 4 Milyon TL'lik Transfer
7
Yazıhan'da Ata Sporu Canlanıyor: Yazıhan Atlı Cirit Kulübü Şampiyonluk Peşinde

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti