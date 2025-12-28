Hacılar Erciyesspor - Argıncıkspor Maçı Saha Şartları Nedeniyle Ertelendi

Maç Bilgisi

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme’de ligin 15. haftasında bugün Hacılar Fevzi Mercan Stadı’nda oynanması gereken Hacılar Erciyesspor ile Argıncıkspor karşılaşması, olumsuz saha şartları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Resmi Açıklama

Karar, Kayseri Futbol İl Temsilciliği tarafından bildirildi. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

28 Aralık 2025 Pazar günü Kayseri Şeker Süper Amatör Küme’de 15.haftada Hacılar Stadında saat 13.00’de oynanacak olan Hacılar Erciyesspor ile Argıncıkspor maçı olumsuz saha şartları nedeniyle ileri tarihe ertelenmiştir Bilgilerinize sunulur

