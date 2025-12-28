DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.767.191,76 -0,35%

Karşıyaka'dan Ferdi Burgaz'a Veda — 4 Milyon TL'lik Transfer

Karşıyaka, altyapıdan yetişen 22 yaşındaki Ferdi Burgaz'ı 4 milyon TL bonservisle Muşspor'a uğurladı; Selçuk Yaşar Spor Tesisleri'nde veda töreni düzenlendi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 10:54
Karşıyaka'dan Ferdi Burgaz'a Veda — 4 Milyon TL'lik Transfer

Karşıyaka'dan Ferdi Burgaz'a Veda — 4 Milyon TL'lik Transfer

Selçuk Yaşar Spor Tesisleri'nde duygusal uğurlama

Karşıyaka, TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden altyapısından yetişen sol bek Ferdi Burgaz'ı, Muşspor'a yapılan transfer sonrası Selçuk Yaşar Spor Tesisleri'nde düzenlenen törenle uğurladı.

Genç futbolcu, kış transfer döneminde, 4 milyon TL bonservis bedeliyle 2. Lig ekiplerinden Muşspor'a transfer oldu. Karşıyaka formasıyla toplam 81 profesyonel maça çıkan 22 yaşındaki Burgaz için kulüp tarafından hazırlanan bir veda töreni gerçekleştirildi.

Törende Ferdi Burgaz'a, üzerinde 81 yazan forma ve kulüp adına hazırlanan plaket takdim edildi. Kulübün sosyal medya paylaşımında ise şu ifadeler yer aldı: "Karşıyaka’ya verdiğin emek, sahaya koyduğun mücadele ve bu camiaya duyduğun aidiyet için teşekkürler Ferdi Burgaz. Yolun açık olsun, başarıların daim olsun"

KARŞIYAKA’DAN FERDİ BURGAZ’A ANLAMLI VEDA

KARŞIYAKA’DAN FERDİ BURGAZ’A ANLAMLI VEDA

KARŞIYAKA’DAN FERDİ BURGAZ’A ANLAMLI VEDA

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karşıyaka'dan Ferdi Burgaz'a Veda — 4 Milyon TL'lik Transfer
2
Yazıhan'da Ata Sporu Canlanıyor: Yazıhan Atlı Cirit Kulübü Şampiyonluk Peşinde
3
Akyaka'da U14 Türkiye Oryantiring Şampiyonası Başladı
4
Bilecik'te Cimnastik Spor Okulları'na Yoğun İlgi
5
Bozüyük’te Küçük Erkekler Voleybol Müsabakaları Sona Erdi
6
Tuncelili Muaythai Sporcularından Uluslararası Zafer: 2 Altın Kemer, 4 Kupa
7
Edanur Tulum 300 m U20'de Türkiye Rekoru Kırdı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti