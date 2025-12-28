Karşıyaka'dan Ferdi Burgaz'a Veda — 4 Milyon TL'lik Transfer

Selçuk Yaşar Spor Tesisleri'nde duygusal uğurlama

Karşıyaka, TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden altyapısından yetişen sol bek Ferdi Burgaz'ı, Muşspor'a yapılan transfer sonrası Selçuk Yaşar Spor Tesisleri'nde düzenlenen törenle uğurladı.

Genç futbolcu, kış transfer döneminde, 4 milyon TL bonservis bedeliyle 2. Lig ekiplerinden Muşspor'a transfer oldu. Karşıyaka formasıyla toplam 81 profesyonel maça çıkan 22 yaşındaki Burgaz için kulüp tarafından hazırlanan bir veda töreni gerçekleştirildi.

Törende Ferdi Burgaz'a, üzerinde 81 yazan forma ve kulüp adına hazırlanan plaket takdim edildi. Kulübün sosyal medya paylaşımında ise şu ifadeler yer aldı: "Karşıyaka’ya verdiğin emek, sahaya koyduğun mücadele ve bu camiaya duyduğun aidiyet için teşekkürler Ferdi Burgaz. Yolun açık olsun, başarıların daim olsun"

