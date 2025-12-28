Tuncelili Muaythai Sporcularından Uluslararası Zafer: 2 Altın Kemer, 4 Kupa

Tuncelili sporculardan Tatvan’da tarihi başarı: 2 altın kemer, 4 kupa

Muaythai Uluslararası Profesyonel Müsabakaları'nda ringe çıkan Tuncelili 6 sporcu, antrenörleri Gürsel ve Ali Tayam yönetiminde çıktıkları tüm karşılaşmaları kazanarak kente 2 altın kemer ve 4 kupa ile döndü.

Turnuva ve katılım

19-21 Aralık tarihlerinde Bitlis’in Tatvan ilçesinde düzenlenen organizasyona İran, Azerbaycan ve 15 farklı ilden sporcular katıldı. Dersim Kick Boks Spor Kulübü ile Tunceli Belediyesi Spor Kulübü adına mücadele eden ekip, profesyonel ve yarı profesyonel kategorilerde tüm maçlarını kazanarak şampiyonlukla döndü.

Müsabaka sonuçları

Hüseyin Arslan tam profesyonel kategoride mücadele ederek altın kemerin sahibi oldu. Mert Bozkurt ise kendi kategorisinde altın kemer kazanarak madalyalara katkı sağladı. Yarı profesyonel kategoride ringe çıkan Eren Can Bozkurt, Şahin Bozkurt, İdil Gökmen ve Sıla Karataş rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk kupalarını Tunceli’ye getirdi.

Teknik ekip ve duygu

Dersim Kick Boks Spor Kulübü Başkanı ve Kick Boks Milli Takım Antrenörü Gürsel Tayam turnuvayı değerlendirdi: "Yaklaşık 18 yıldır ilimizde kick boks antrenörlüğü yapmaktayım. Muaythai’ın da il temsilcisiyim. Bu süreç içerisinde 3 branşta dünya ve Avrupa derecelerimiz oldu. Bunlar kickboks, boks ve Muaythai. Şimdi kulübümüzde hem belediye hem Dersim Kick Boks olarak antrenman yapmaktayız. Gittiğimiz son turnuvada 19-21 Aralık’ta, Bitlis’in Tatvan ilçesinde profesyonel maçlar yapıldı. 6 kişi olarak gittiğimiz şampiyonada 6’da 6 derece yaptık. 2 altın kemer, 4 tane de kupa aldık. Bu da ilimiz için büyük bir başarı. Turnuvaya Dersim Kick Boks Spor Kulübü ve Tunceli Belediye Spor Kulübü olarak katıldık. İnşallah önümüzdeki maçlarda da bu şekilde başarılarımızı sürdüreceğiz. Bu gerçekten büyük bir başarı. 6 sporcu götürüp, 6’sının da şampiyon olması küçük ilden büyük başarı. İran, Azerbaycan ve 15 ilin katıldığı bir turnuvaydı. 6’da 6 yapmak gerçekten oldukça büyük bir başarı".

Şampiyon sporculardan sözler

Hüseyin Arslan: "Geçenlerde katıldığımız profesyonel Muaythai Şampiyonasında şampiyon olup altın kemeri aldım. Bunun dışında 2 Türkiye ikinciliğim, 3 Türkiye üçüncülüğüm var kick boks branşında. 3 ay sonra yine maçım var. Umarım tekrar şampiyon olacağım. Gerçekten çok mutluyum, arkadaşlarımın da hepsini tebrik ediyorum. İnşallah hepimiz ilerideki turnuvalarda yine şampiyonluğu alacağız, iyi bir şekilde ilerleyeceğiz".

Sıla Karataş: "Yaklaşık 1 hafta önce arkadaşlarımla gittiğim, Bitlis’te gerçekleşen turnuvadan hepimiz başarıyla döndük. Bu benim için çok güzel bir başarıydı. Çıktığım ilk maçta rakibimi nakavt ederek maçı aldım. Bu maçta bana destek olup, bana güvendiğini gösteren antrenörüme çok teşekkür ediyorum. Bu yolda bana güvendiği için ve her şekilde bana yardımcı olduğu için çok mutluyum. Hayalim 2026’da gerçekleşecek olan Türkiye Şampiyonasında şampiyon olmak. Umarım hayallerimi gerçekleştirip verdiğim emeklerin karşılığını alırım".

İdil Gökmen: "Geçtiğimiz hafta Bitlis’in Tatvan ilçesinde gerçekleşen Muaythai Turnuvasında altın kupayı aldık. 6 sporcu olarak gittik ve 6 sporcu da maçlarını kazandı. Bu yüzden çok mutluyuz. Toplamda 2 tane Türkiye üçüncülüğüm var. Ben ve arkadaşlarım birlikte çalıştık ve bu başarıyı birlikte elde ettik. Bu yüzden hepimiz çok mutluyuz".

Mert Bozkurt: "Bu süreç içerisinde Türkiye üçüncülüklerim, Türkiye ikinciliklerim ve Türkiye şampiyonluklarım mevcut. Aynı zamanda milli sporcuyum. Tunceli Belediyesi Spor Kulübü sporcusuyum. Antrenörüm Ali Tayam ile birlikte bu 4 yılda çok yol kat ettik. Hedefim 2026’da düzenlenecek olan Dünya Kick Boks Şampiyonasına gidip şampiyon olmak. İnşallah olacağım. Çok güzel hazırlanıyoruz. Bir hafta önce Bitlis’te düzenlenen Muaythai Şampiyonasına katıldık, 6 kişinin hepsi de şampiyon oldu. Ben altın kemer sahibi oldum."

Turnuvadan dönen ekip, elde edilen başarıyı disiplin, inanç ve uzun soluklu emeğin sonucu olarak nitelendirirken, bir sonraki organizasyonlarda da madalya beklentisini koruyor.

