Brentford 3-1 Manchester United: Premier Lig'de Şok Sonuç

İngiltere Premier Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Brentford, sahasında Manchester United'ı 3-1 mağlup etti.

Maçın önemli anları

Mücadelede Manchester United'ın kalesini Altay Bayındır korudu. Ev sahibi ekibin gollerini 8. ve 20. dakikalarda Igor Thiago, 90+5. dakikada ise Mathias Jensen kaydetti.

Konuk takımın tek golünü 26. dakikada Benjamin Sesko attı. Bruno Fernandes, 76. dakikada kullandığı penaltıyı değerlendiremedi; Portekizli oyuncu bu sezon ikinci kez penaltı kaçırdı.

Puan durumu

Bu galibiyetle Brentford puanını 7 yaptı. Ligde üçüncü mağlubiyetini yaşayan Manchester United ise yine 7 puanda kaldı.