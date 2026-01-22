Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde Aston Villa’ya 1-0 Yenildi

Fenerbahçe, Avrupa Ligi 7. haftasında Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, evinde İngiliz ekibi Aston Villa'ya 1-0 kaybederek organizasyondaki 2. mağlubiyetini aldı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler 11 puanda kaldı, Aston Villa ise puanını 18'e yükseltti.

Haftanın önceki sonuçları ve takım performansı

Sezon içinde Fenerbahçe daha önce Dinamo Zagreb'e mağlup olmuş; ardından Nice, Stuttgart ve Brann'ı yenmiş, Viktoria Plzen ve Ferencvaros ile berabere kalmıştı. Teknik direktör Tedesco'nun öğrencileri bu sezon Avrupa Ligi'nde toplamda 7 maçta yer aldı.

Kerem'in golü VAR incelemesiyle iptal edildi

Karşılaşmanın 75. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrasında iptal edildi. İptalin gerekçesi olarak Kerem'e pası atan Jhon Duran'ın ofsaytta olduğu tespit edildi.

Gol istatistikleri

Sarı-lacivertliler karşılaşmada gol sevinci yaşayamazken, bu sezon Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen maçının ardından ikinci kez fileleri havalandıramadı. Tedesco'nun takımı bu sezon Avrupa Ligi'nde 7 maçta 9 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü.

Fenerbahçe, lig aşamasının son maçında 29 Ocak Perşembe günü deplasmanda FCSB ile karşılaşacak.

