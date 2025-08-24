Burak Yılmaz: 3 antrenmanla Gençlerbirliği'ni 2-1 yendik

Maç sonrası değerlendirme

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden Gaziantep FKde teknik direktör Burak Yılmaz, takımla sadece üç antrenman yapmalarına rağmen oyuncuların performansından memnun olduğunu söyledi.

Yılmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında göreve başlayalı 3 gün olduğunu hatırlatarak, "3 antrenman yaptık, oyuncularıma çok teşekkür ediyorum onlara sadece mantalitemizi aşılamaya çalıştık. Teorik olarak çalıştık ve bugün istediğimizden fazlasını yaptılar." dedi.

Gençlerbirliği'nin sert ve katı bir savunma çizgisi kurduğunu belirten Yılmaz, "Bunu biliyorduk, sert ve katı savunma yaptılar. Dünyadaki en yetenekli takımlar da bu savunmaları aşmakta zorlanıyor. Şu an eksiklerimiz var, hem oyun hem oyuncu anlamında eksiğimiz çok fazla. Bunları çalışarak Gaziantep FK'yi yukarılara oynayan takım yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yedikleri golün bireysel bir hatadan kaynaklandığını ve zeminin de bu hatada etkili olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Adam paylaşımında problem oldu ama biz önde baskı yaptık ve her topu uzun vurduk. Bu oyunu tercih ederken biraz risk alıyoruz, burada riskler mutlaka olacak, futbolda zaman zaman böyle hatalar yaşanır. Bunları her zaman dikkate alacağız. Sahamızı da inşallah daha güzel yaparsak, düzeltilirse bu problemin de çözüleceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Transfer gündemine de değinen Yılmaz, kadroya 5 yeni takviye yapılacağını belirterek, "Transferle ilgili ben özel bir oyuncu ile yarın anlaşmayı bekliyorum. Yönetimden 5 tane oyuncu sözü aldım. Ben zoru severim, Gaziantep bir futbol şehri, çok güçlü ve çok değerli bir şehir o yüzden hep beraber burayı ayağa kaldıracağız." dedi.

