Burak Yılmaz: 'Her Maçı Kazanmak İstiyoruz' — Gaziantep FK Antalya Kampı

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Antalya kampında her maça galibiyet hedefiyle hazırlandıklarını ve transferler ile sakatlık konularında koordineli çalıştıklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 19:14
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 19:55
Gaziantep FK, devre arası hazırlıklarını Antalya kampında saha antrenmanlarıyla sürdürüyor. Teknik direktör Burak Yılmaz idman sonrası takımdaki çalışma temposu, transfer süreci ve hedeflere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Antrenman detayları

Antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Çalışma programı daha sonra 5’e 2 pas oyunları ve taktik uygulamalarla devam etti. Teknik heyet, saha içi uyumu artırmak ve ilk yarıda görülen eksikleri gidermek üzerine yoğunlaşıyor.

Burak Yılmaz’ın değerlendirmesi

Yılmaz, kampın verimli geçtiğini vurguladığı konuşmasında, "Gayet iyiyiz. Gayet yoğun çalışıyoruz. İlk devre yaptığımız olumsuzluklar üzerine onları düzeltmek adına çok fazla çalışmalar yaparken diğerlerini de daha iyi nasıl yapabiliriz onlara bakıyoruz. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. İnşallah yarın ilk hazırlık maçımızı oynayacağız. Allah oyuncularımıza sakatlık vermesin. Biz her şeyden mutluyuz, umutluyuz. Transferler konusunda da ilerlemeye çalışıyoruz. Çünkü transfer işi kolay değil bunların maliyeti var, yönetimimizin sorumlulukları var. O yüzden çok koordineli bir şekilde hem transferlerimizi hem de oyuncularımızı fit hale getirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

İkinci yarı hedeflerine dair Yılmaz, "Rakibimizin kim olduğunun bir önemi yok. Bizim oyun tarzımız var. Her maçı kazanmak istiyoruz. O yüzden bu doğrultuda devam ediyoruz" diyerek takımın yaklaşımını özetledi.

Alexandru Maxim: Takım dönüyor

Kırmızı-siyahlıların orta saha oyuncusu Alexandru Maxim de kamp sürecinin zor fakat gerekli olduğunu belirtti: "Tabii hazırlık süreci zor geçiyor. Bu da gerekiyor zaten. Bizim için de iyi bir şans tabii ki de birinci yarıda yapılan hataları görmek için. Güzel bir kamp süreci geçiriyoruz. Biz ikinci yarı geri döneceğimize eminim. Her bölgede kaliteli ayaklarımız var. Bazen de aynı seviyeyi korumak kolay olmuyor. Çünkü sezon boyunca maçlar farklılık gösterebiliyor. Biz burada bir aileyiz çok sıkı çalışıyoruz. Hatalarımızı düzeltmek istiyoruz. Takım ikinci yarı daha iyi olacaktır. Tekrardan geri dönüş yapabileceğimize inanıyorum".

Gaziantep FK, kamp çalışmalarını sürdürecek ve hazırlık maçlarıyla ikinci yarıya hazırlanacak.

