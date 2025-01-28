Burdur'da Üniversite Sporlarının Geleceği Konuşuldu

TÜSF Stratejik Yol Haritası Çalıştayı Burdur'da Gerçekleşti

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Stratejik Yol Haritası Arama Çalıştayı, Burdur'da gerçekleştirildi. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yapılan etkinlikte, TÜSF Yönetim Kurulu üyeleri, spor bilimleri akademisyenleri, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanları, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve ilgili paydaş kurum yöneticileri bir araya geldi.

Çalıştayın Temaları

Çalıştay, kampüste aktif ve sağlıklı yaşam, eğitim ve spor, araştırma ve geliştirme, yönetim ve liderlik, organizasyon süreçleri ile pazarlama ve gelirler modeli olmak üzere altı tema çerçevesinde ihtisas komisyonları tarafından hazırlanacak raporların, federasyonun stratejik yol haritasını oluşturmasına yardımcı olacağını açıkladı.

Başkan Türkmen'in Mesajı

TÜSF Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, çalıştayda yaptığı konuşmada, "Yeni dönem yol haritasını belirlemede ortak akıl ve kolektif çabanın büyük önem taşıdığına" dikkat çekti. Türkmen, "Bu konferansta ortaya çıkan görüşler, federasyonumuzun gelecek stratejik planının omurgasını oluşturacak" ifadelerini kullandı.