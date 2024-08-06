Burhan Akbudak, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Elendi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Şok Sonuç

Milli güreşçi Burhan Akbudak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kapsamında düzenlenen karşılaşmada son 16 turunda Macar rakibi Zoltan Levai'ye mağlup oldu.

Karşılaşmanın Detayları

Champ de Mars Arena'da gerçekleşen müsabaka, Burhan Akbudak'ın grekoromen stil 77 kilo kategorisinde gerçekleştirdiği zorlu bir mücadeleydi. Karşılaşma sonucunda milli sporcu, 2-1'lik skorla rakibine yenildi.

Gelecek Fırsat

Burhan Akbudak, Zoltan Levai'nin finale yükselmesi halinde bronz madalya için repesaj müsabakasında mücadele etme şansı bulacak. Bu durum, Burhan için olimpiyat hayalini devam ettirmesi açısından önemli bir fırsat olacak.