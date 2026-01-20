Selçuk İnan: "Bu Sezon Transfer Yapmak Zor Görünüyor" | Kocaelispor Samsunspor Hazırlığı

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Samsunspor maçı öncesi transfer zorlukları, sakatlıklar ve hakem kararlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 13:34
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 13:34
Kocaelispor'da Samsunspor mesaisi ve Selçuk İnan'ın açıklamaları

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'de cumartesi günü oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Selçuk İnan, antrenman öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek transfer süreci, sakatlıklar, hakem kararları ve kendisi hakkında yapılan eleştirilere dair değerlendirmelerde bulundu.

Trabzonspor maçı sonrası eleştiriler: "Bunu dile getirmek bile çok ucuz"

Trabzonspor karşılaşmasındaki saha kenarındaki tutumuna yönelik eleştirilerle ilgili konuşan İnan, "Sürekli kendimi anlatmayı çok sevmiyorum. Kimin ne söylediğiyle de çok ilgilenmiyorum... Esasında sadece bunu dile getirmek bile çok ucuz. O yüzden insanların söyledikleriyle çok ilgilenmiyorum. İşimi doğru ve düzgün şekilde yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

İnan, ayrıca Trabzonspor'daki geçmişine atıfta bulunarak, "Trabzonspor’da 3 yıl çalıştım... Kupalar kazandım. 100’den fazla maça çıktım. Dolayısıyla oranın hakkını da fazlasıyla verdim. Şu an Kocaelispor’un teknik direktörüyüm. Bu camia bana sahip çıkıyor, bize sahip çıkıyor. Bütün benliğimle burayı temsil etmeye çalışıyorum." dedi.

Hakem kararları ve takımın performansı

İkinci yarının ilk 7 haftasıyla ilgili değerlendirmesinde İnan, hakem kararlarının takımını olumsuz etkilediğini belirterek, "Buraya imza attığım günden beri lehte bir şey olmadı henüz. Zaten öyle bir şey olsun istemiyoruz. Hak olsun. Ama aleyhte çok fazla karar oldu ve puan kayıplarına neden oldu." şeklinde konuştu. Teknik adam, oyuncuların saha içindeki mücadele ve oyun anlayışından memnun olduğunu vurguladı ve Samsunspor maçıyla şanssızlığın kırılmasını umduğunu söyledi.

Samsunspor değerlendirmesi: "Güçlü bir takım"

Rakip ekip hakkında, "Samsunspor güçlü bir takım. Önemli oyuncuları olmasa bile geniş bir kadrosu var. Son dönemlerde sonuç olarak belki biraz düşüşte olabilirler ama kendi evlerinde güçlü bir takım. Ona göre hazırlanacağız." ifadelerini kullandı. İnan, kendi takımının da eksikleri olduğunu ancak hedeflerinin maçı kazanmak olduğunu ekledi.

Sakatlıklar: "Jo, Jovan ve Smol yok"

Takımdaki sakatlıklara dair net bilgiler veren İnan, "Jo’nun (Joseph Nonge Boende) kasık problemi olduğunu ve maçta olamayacağını söyledi. Jovan’ın (Aleksandar Jovanovic) bir sakatlığı var, Samsunspor maçında olmayacak gibi. Ama bakacağız. Smol (Hrvoje Smolcic) zaten yok." dedi ve diğer eksiğin olmamasını temenni etti.

Transfer süreci: "Transfer yapmak bu sene için zor görünüyor"

Transferlerle ilgili sorulara İnan, yönetime atıfta bulunarak yanıt verdi: "Transferle ilgili hep soruyorsunuz ve ben içtenlikle yanıt veriyorum. Ama buna yanıt verecek olan yönetimimiz, başkanımız... Transfer yapmak bu sene için zor görünüyor. Çünkü hem cezamız, hem yasağımız var, limitlere de takılıyoruz. Zor dönemden geçiyoruz aslında." İnan, başkan ve yöneticilerin transferi çözmek için yoğun çaba sarf ettiğini, ancak zamanın daraldığını söyledi.

Harcama limitleri ve geçmiş ödemeler

Sezon başı harcama limitlerinin kullanılmasıyla ilgili olarak İnan, transfer planlamasının karmaşıklığına dikkat çekti: "Geçmiş dönem oyuncularımızın da birçok ödemesi var. Yollarımızı ayırdığımız, giden oyuncuların da ücretleri var. Dolayısıyla da bu şekilde bir takım kurmak, yeni oyuncuları buraya getirmek zaten kolay değildi." İlerleyen zamanda yöneticilerden daha ayrıntılı açıklama beklendiğini belirtti.

Sesimizi yükseltmeliyiz

Kulübün ve şehrin haklarının savunulması gerektiğini vurgulayan İnan, "Kocaelispor çok güçlü camia. Burası çok büyük bir şehir... Sadece bu kulüp bazında değil, şehir olarak; taraftar, basın, futbolcu seven insanlar olarak dile getirmeliyiz. Evet, bu anlamda sesimizin yükselmesi gerektiğini ben de düşünüyorum." sözleriyle çağrıda bulundu.

İnan, açıklamalarını tamamlayarak oyuncularına ve camiaya güvenini yineledi ve Samsunspor maçından galibiyetle dönmeyi hedeflediklerini ifade etti.

TEKNİK DİREKTÖR SELÇUK İNAN, ANTRENMAN ÖNCESİNDE BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

