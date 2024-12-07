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Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası Yelkenli Yat Yarışları Başladı

Marmaris'te düzenlenen Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası'na 5 ülkeden 16 yat ve 150 yelkenci katıldı.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 17:59
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 18:12
Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası Yelkenli Yat Yarışları Başladı

Marmaris'te Yelken Heyecanı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası Yelkenli Yat Yarışları start aldı. Organizasyon, Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından Marmaris Körfezi'nde gerçekleştiriliyor.

Uluslararası Katılım

Bu yılki yarışlara Türkiye başta olmak üzere, İngiltere, Belarus, Ukrayna ve Rusyadan toplamda 16 yat ve 150 yelkenci katıldı. Yelkenciler, başhakem Ezgi Kalaycı’nın brifingiyle yarışlara hazırlanarak, hem güvenlik hem de performans hakkında bilgi edindiler.

Saygı Duruşu ve Duygusal Anlar

Yarışma öncesi, yat kulübünün eski başkanlarından Burhanettin Tekdağ’ın anısına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Anma sırasında yelkenciler, denize beyaz karanfil bıraktı.

Heyecan Dolu İlk Gün

Rüzgarın yönü ve şiddetine göre koy içinde start veren Kalaycı, yatların üç ayrı sınıfta yarışmasına öncülük etti. Yatlar, coğrafi rotayı tamamlayarak koy içinde finişe geldi.

Sıralamaya Göz Atalım

Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası’nın ilk gününde sınıflarına göre ilk sırayı elde eden yatlar ve sahipleri şu şekilde:

  • IRC-1: Matrak 2 (Orhan Özdaş)
  • IRC-2: Flyer-West Cafe Sailing Team (Tora Kutoğlu)
  • IRC-3: Jazzgir-Nissan Sailing Team (Bartu Özsoy)

Kapanış Töreni

Yarışmanın kapanış ve ödül töreni, yarınki yarışların ardından kulüp bahçesinde gerçekleştirilecek. Yarışlar, yelkencilerin azmi ve rekabetiyle izleyicilere unutulmaz anlar vaad ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası Yelkenli Yat Yarışları...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası Yelkenli Yat Yarışları başladı. Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından Marmaris Körfezi'nde gerçekleştirilen organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Belarus, Ukrayna ve Rusya'dan 16 yat ile 150 yelkenci katıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası Yelkenli Yat Yarışları...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası Yelkenli Yat Yarışları başladı. Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından Marmaris Körfezi'nde gerçekleştirilen organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Belarus, Ukrayna ve Rusya'dan 16 yat ile 150 yelkenci katıldı.

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