Burhaniye, Kuzey Ege'nin Briç Merkezi Oldu

Ören'de yoğun katılımlı Pazar Simultane

Burhaniye ilçesinde Briç Kulübü tarafından düzenlenen turnuvalar yoğun ilgi görüyor. Ören Mahallesi'ndeki Briç Kulübü'nde gerçekleştirilen Pazar Simultane turnuvasında 44 sporcu heyecanlı anlar yaşadı ve ilçe, Kuzey Ege'de briç sporunun merkezi haline geldi.

Turnuvaya Edremit ve Ayvalık sporcularının yanı sıra Tekirdağ Çorlu'dan da katılımcılar yer aldı. Turnuvada, kuzey güneyde Mehmet Güven ve Kutluhan Ünal ikilisi birinci olurken, Doğa batıda da Hayati Bayram ve Kamil Kaya çifti birinciliğin sahibi oldu.

Dereceye giren sporcuların madalyalarını Briç Federasyonu Balıkesir Temsilcisi Bülent Turan verdi.

Bülent Turan turnuvaya katılan sporculara teşekkür ederek şunları söyledi: "Turnuvalarımız her zaman ilgi görmektedir. Turnuvalara Edremit Körfezindeki ilçelerin yanı sıra çevre illerden de katılanlar olmaktadır. Bugün de 44 sporcumuz yarıştı. Çok keyifli bir turnuva yaptık. Turnuvalarımız devam edecek. Burhaniye Briçte Kuzey Egenin merkezi oldu. Bütün briçcileri Burhaniye’deki turnuvaları bekliyoruz"

Organizatörler, bölgedeki briç faaliyetlerini artırmaya devam edeceklerini bildirirken, Burhaniye'deki turnuvaların gelecekte de ilgi çekmesi bekleniyor.

