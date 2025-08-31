Bursa Büyükşehir, Hentbol Kadınlar Süper Kupa'yı 30-26 ile kazandı
Hentbol Kadınlar Süper Kupa maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Armada Praxis Yalıkavakspor'u 30-26 yenerek kupayı müzesine götürdü. Maçın ardından gerçekleştirilen törenle şampiyonluk kupası takdim edildi.
Ödül Töreninde Madalyalar ve Kupa Takdimi
Maçın ardından düzenlenen ödül töreninde, Hentbol Kadınlar Süper Kupa maçı ikincisi Armada Praxis Yalıkavakspor oyuncularının madalyalarını Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) yönetim kurulu üyeleri verdi.
Hentbol Kadınlar Süper Kupa'yı kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor oyuncularına kupa ve madalyalarını ise THF Başkanı Mesut Çebi takdim etti.