Bursa'da 11. Eker I Run Koşusu Coşkuyla Gerçekleşti

Bursa'da Eker I Run Koşusu Düzenlendi

Bursa'nın Eker Meydanı'nda bu yıl 11'incisi yapılan Eker I Run Koşusu, 5 bin sporcu ile gerçekleştirildi.

Etkinliğin teması "Yola çık" iken, koşu dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılara ev sahipliği yaptı. 42K Maraton’u kategorisinde kadınlar uzmanı Özlem Işık, erkeklerde ise Oğuzhan Emre Singer birincilik ödülünün sahibi oldu.

Sevilla Maratonu'na Katılım Hakkı

Bu yılki maratonun bir diğer ödülü, birincilere 25 Şubat 2025’te Sevilla'da yapılacak maratona katılma hakkı oldu.

Koşunun Heyecanı Başladı

Uludağ'ın zirvesinden sabah saat 07:30'da başlayan koşuda, 42K Maratonu ve Maraton Bayrak Yarışı'nın yanı sıra, 6-12 yaş aralığındaki çocukların katıldığı "Minik Adımlar Koşusu" gibi etkinlikler de yer aldı.

Yardımseverlik Koşuları

Bu yıl Adım Adım iş birliğiyle gerçekleştirilen yardım koşuları, 4 bine yakın bağışçı ve yaklaşık 650 gönüllü sporcu ile toplamda 2 milyon 600 bin lira bağış topladı.

Özge Kiraz'dan Açıklama

Eker Süt Ürünleri Pazarlama Grup Müdürü Özge Kiraz, organizasyonun sporu, gençleri ve aileleri bir araya getiren büyük bir festival haline geldiğini belirtti. Kiraz, "Eker I Run, sadece bir koşu değil, toplumu birleştiren bir etkinlik oldu" dedi.

Resmi Partnerler

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu gibi kurumlar etkinliğin resmi partneri olarak destek sağlarken, sosyal sorumluluk partneri olarak Adım Adım kurumu öne çıktı.

Dereceler ve Ödüller

11. Eker I Run Koşusu'nda elde edilen dereceler ise şu şekildedir:

42K Maratonu - Kadınlar: 1. Özlem Işık (03:22:48), 2. Tuğba Dinç (03:36:36), 3. İlknur Yaman (03:38:33)

1. Özlem Işık (03:22:48), 2. Tuğba Dinç (03:36:36), 3. İlknur Yaman (03:38:33) 42K Maratonu - Erkekler: 1. Oğuzhan Emre Singer (02:29:33), 2. Kerem Baybatur (02:42:57), 3. Cemalettin Suntur (02:43:21)

1. Oğuzhan Emre Singer (02:29:33), 2. Kerem Baybatur (02:42:57), 3. Cemalettin Suntur (02:43:21) 15K Yarışı - Kadınlar: 1. Ebru Yazıcıoğlu (01:15:02), 2. Ceren Sahin (01:16:12), 3. Nilgün Aslı Arıç (01:19:04)

1. Ebru Yazıcıoğlu (01:15:02), 2. Ceren Sahin (01:16:12), 3. Nilgün Aslı Arıç (01:19:04) 15K Yarışı - Erkekler: 1. Keremcan Çelik (00:55:34), 2. Levent Kuva (00:55:46), 3. Musa Achılov (00:59:12)

1. Keremcan Çelik (00:55:34), 2. Levent Kuva (00:55:46), 3. Musa Achılov (00:59:12) 5K Yarışı - Kadınlar: 1. Cemre Civelek (00:19:13), 2. İklim Aslan (00:21:11), 3. Derya Özgök (00:21:27)

1. Cemre Civelek (00:19:13), 2. İklim Aslan (00:21:11), 3. Derya Özgök (00:21:27) 5K Yarışı - Erkekler: 1. Abubekir Yiğit (00:17:28), 2. Sezgin Uluhan (00:17:59), 3. Can Yalaman (00:19:03)

Etkinlik, dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Bursa'da 11'incisi düzenlenen "Eker I Run Koşusu", 5 bin sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Bursa'da 11'incisi düzenlenen "Eker I Run Koşusu", 5 bin sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Bursa'da 11'incisi düzenlenen "Eker I Run Koşusu", 5 bin sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Bursa'da 11'incisi düzenlenen "Eker I Run Koşusu", 5 bin sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Bursa'da 11'incisi düzenlenen "Eker I Run Koşusu", 5 bin sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Bursa'da 11'incisi düzenlenen "Eker I Run Koşusu", 5 bin sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Bursa'da 11'incisi düzenlenen "Eker I Run Koşusu", 5 bin sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Bursa'da 11'incisi düzenlenen "Eker I Run Koşusu", 5 bin sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Bursa'da 11'incisi düzenlenen "Eker I Run Koşusu", 5 bin sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Bursa'da 11'incisi düzenlenen "Eker I Run Koşusu", 5 bin sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Bursa'da 11'incisi düzenlenen "Eker I Run Koşusu", 5 bin sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Bursa'da 11'incisi düzenlenen "Eker I Run Koşusu", 5 bin sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Bursa'da 11'incisi düzenlenen "Eker I Run Koşusu", 5 bin sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Bursa'da 11'incisi düzenlenen "Eker I Run Koşusu", 5 bin sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Bursa'da 11'incisi düzenlenen "Eker I Run Koşusu", 5 bin sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Bursa'da 11'incisi düzenlenen "Eker I Run Koşusu", 5 bin sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Bursa'da 11'incisi düzenlenen "Eker I Run Koşusu", 5 bin sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Bursa'da 11'incisi düzenlenen "Eker I Run Koşusu", 5 bin sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Bursa'da 11'incisi düzenlenen "Eker I Run Koşusu", 5 bin sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Bursa'da 11'incisi düzenlenen "Eker I Run Koşusu", 5 bin sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Bursa'da 11'incisi düzenlenen "Eker I Run Koşusu", 5 bin sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Bursa'da 11'incisi düzenlenen "Eker I Run Koşusu", 5 bin sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Bursa'da 11'incisi düzenlenen "Eker I Run Koşusu", 5 bin sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Bursa'da 11'incisi düzenlenen "Eker I Run Koşusu", 5 bin sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.