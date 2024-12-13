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Deniz Türüç: Başakşehir, Her Maça Kazanmak İçin Çıkıyor

RAMS Başakşehir'li futbolcu Deniz Türüç, Heidenheim galibiyetinin ardından Cercle Brugge ve Fenerbahçe maçlarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 00:10
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 00:10
Deniz Türüç: Başakşehir, Her Maça Kazanmak İçin Çıkıyor

Deniz Türüç: Başakşehir, Her Maça Kazanmak İçin Çıkıyor

UEFA Konferans Ligi'nde Alman ekibi Heidenheim'ı 3-1 mağlup eden RAMS Başakşehir'de milli futbolcu Deniz Türüç, galibiyetin ardından mutlu olduklarını ifade etti. Bu başarıyı taçlandırmak istediklerini ve son maçta Cercle Brugge'ü deplasmanda yenmek için sahaya çıkacaklarını belirtti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından açıklama yapan Türüç, Anadolu Ajansı muhabirinin genç bir taraftarın kendisinin gol atacağına dair sözlerini aktarması üzerine, "Bunu şimdi öğrendim. Genç kardeşimiz mutlaka beni bulsun, forma vereceğim kendisine" dedi.

Deniz Türüç, UEFA Konferans Ligi'ndeki grup maçlarının önemine dikkat çekerek, Cercle Brugge maçı için, "Bu maçın ardından Cercle Brugge ile finalimiz var. Kazanmak için gideceğiz. Kazanmamız lazım ki play-off turuna kalalım. Başakşehir, Avrupa'da her maça kazanmak için çıkar" ifadelerini kullandı.

Pazar Günü Fenerbahçe ile Zorlu Bir Mücadele

Türkiye Süper Ligi'nde Pazar günü Fenerbahçe ile yapacakları maç hakkında konuşan Türüç, "Orada hiçbir maç kolay değil. Eski takımım. Çok saygı duyduğum bir camia. Deniz Türüç’ün Deniz Türüç olmasında büyük payı olan bir kulüp. Çok seviyorum ve oyuncularıyla görüşüyorum. Ama şu anda Başakşehir için mücadele ediyorum. Pazar günü kazanmak için sahada olacağız" şeklinde görüş bildirdi.

Fenerbahçe deplasmanında galibiyet hedeflediklerini yineleyen Türüç, "Sahada kimin olacağı önemli değil. Kolay olmayacak. Fenerbahçe büyük bir camia, güçlü bir kulüp, iyi oyuncuları var. Bu bizim için de geçerli. Dolayısıyla oraya kazanmak için gideceğiz" dedi.

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