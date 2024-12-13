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Fenerbahçe Beko, Monaco'ya 99-69 Yenildi

Fenerbahçe Beko, Monaco karşısında 99-69 mağlup oldu. Başantrenör Jasikevicius, savunma performansını eleştirdi.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 00:02
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 00:02
Fenerbahçe Beko, Monaco'ya 99-69 Yenildi

Fenerbahçe Beko Euroleague'de Düşüş Yaşıyor

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Fransa'nın Monaco takımına 99-69 mağlup olarak büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Maç sonrası basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, savunma performanslarının yetersiz olduğuna dikkat çekti.

Jasikevicius: 'Savunmada Çok Kötüydük'

Fenerbahçe'nin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşen karşılaşmanın ardından bir açıklama yapan Jasikevicius, "Monaco'yu tebrik ediyorum. Daha iyi oynadılar. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Savunmada çok kötüydük. Üçüncü çeyrekte çok zor atışlarda isabet buldular. Sahamızda 99 sayı yemek kabul edilebilir bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Sakat oyuncuların artışıyla ilgili gelen bir soru üzerine ise Jasikevicius, "Fenerbahçe'de bahane olmaz. Aynı takım Madrid'de kazandı. Yanlışlara bakmak lazım. Pes etmeden yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Sorunları hafife alamayız. Karakter ortaya koyup fedakarlık beklemeliyiz. Benim başantrenör olduğum takımda asla bahane kabul edilemez." şeklinde konuştu.

Monaco Başantrenörü Spanoulis Memnun

Monaco Başantrenörü Vassilis Spanoulis ise maçın ardından yaptığı değerlendirmede, "Güçlü bir takıma karşı çok önemli bir galibiyet aldık. Bizim için büyük bir galibiyet. Sabırlı oynadık ve çok büyük takıma karşı galibiyet aldık. Topu çok iyi çevirdik. İyi bir takım oyunu oynadık." dedi.

Yunan çalıştırıcı, mücadelede forma giyemeyen milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın antrenmanlara başladığını ve takıma katılmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.

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