Bursa'da Kış Spor Okulları'nda Sertifika Heyecanı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Kış Spor Okulları ikinci dönemi tamamladı; çocuklar sertifikalarını aldı. 12 branşta 4-16 yaş aralığında eğitim veriliyor; 3. dönem 29 Kasım'da başlıyor.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 10:26
İkinci dönem tamamlandı, üçüncü dönem 29 Kasım'da başlayacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kış Spor Okulları'nda ikinci dönemin tamamlanmasıyla çocuklar, gözlerindeki heyecan ve geleceğe yönelik umutlarıyla sertifikalarını aldılar.

Bursa'da tüm çocukların ve gençlerin en az bir spor ve sanat dalıyla uğraşmasını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Kış Spor Okulları ile hem spor yapma hem de keyifli zaman geçirme olanağı sunuyor.

Her yıl binlerce çocuğa modern tesislerde ve deneyimli antrenörler eşliğinde eğitim imkanı sağlayan Kış Spor Okulları'nda bu yıl 12 branşta 4 haftalık eğitimler veriliyor. Program, 9 dönem halinde düzenleniyor; branşlar arasında karate, güreş, basketbol, taekwando, judo, jimnastik, voleybol, kort tenisi, okçuluk, satranç, masa tenisi ve yüzme bulunuyor.

Programdan 4-16 yaş aralığındaki çocuklar yararlanıyor. Hafta sonları düzenlenen Kış Spor Okulları'nda üçüncü dönem ise 29 Kasım tarihinde başlayacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Kış Spor Okulları'nı daha fazla genci ve çocuğu sporla buluşturmak için önemsediklerini belirtti. Başkan Bozbey, her çocuğun en az bir spor ve sanat dalıyla uğraşması gerektiğini vurgulayarak ailelere çocuklarını gönül rahatlığıyla Kış Spor Okulları'na göndermeleri çağrısında bulundu.

