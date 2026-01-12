Kütahyaspor, İlker Avcıbay ile PFDK Sevki Sonrası Yollarını Ayırdı

Kütahyaspor, bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edilen teknik direktör İlker Avcıbay ile karşılıklı anlaşma sonucu yollarını ayırdı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 13:44
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 13:44
Kütahyaspor, İlker Avcıbay ile PFDK Sevki Sonrası Yollarını Ayırdı

Kütahyaspor, İlker Avcıbay ile yollarını ayırdı

Bahis soruşturması kapsamında PFDK sevki sonrası karşılıklı anlaşma

Kütahyaspor, bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen teknik direktör İlker Avcıbay ile ilgili veda açıklaması yayımladı.

Sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, Avcıbay ile karşılıklı anlaşma yoluyla yolların ayrıldığı kamuoyuna bildirildi.

Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"16 Maç, 41 puan. En çok gol atan, en az gol yiyen, en çok galibiyet alan bir Kütahyaspor’un sezon başından itibaren ekibiyle birlikte kulübümüzün tarihinde ilk kez 8 maç üst üste kazanan ve 14 haftadır yenilmeyerek yepyeni bir rekora da koşar adım giden değerli teknik direktörümüz İlker Avcıbay, Kütahyaspor’umuzun menfaatlerini önde tutarak, PFDK sevki nedeniyle şampiyonluk yolundaki Kütahyaspor’un önünü açma fedakarlığını gösterek, bugün itibariyle en yakın rakibinin 4 puan önünde lider bir Kütahyaspor bırakarak görevinden ayrılmıştır. Camiamızda görev yaptığı sürece gösterdiği eşsiz özveri ve bize yaşattığı büyük sevinçler nedeniyle kendisine tüm şehrimiz adına sonsuz teşekkür ediyoruz. Yolun açık olsun İlker Hoca! Şampiyonluk kutlamalarında buluşmak dileğiyle"

Kulüp, Avcıbay’a görev süresince sağladığı katkılar ve yaşattığı sevinçler için teşekkür ederek, taraftarlarla şampiyonluk kutlamalarında buluşma dileği paylaştı.

KÜTAHYASPOR'DA TEKNİK DİREKTÖR İLKER AVCIBAY İLE YOLLAR AYRILDI

KÜTAHYASPOR'DA TEKNİK DİREKTÖR İLKER AVCIBAY İLE YOLLAR AYRILDI

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahyaspor, İlker Avcıbay ile PFDK Sevki Sonrası Yollarını Ayırdı
2
Aksaray Eskil'de 40 Yıllık Gelenek: Köyler Arası Futbol Turnuvası 19 Takımla Şölen
3
Emin Müftüoğlu: "Artık 81 ile hükmeden bir bisiklet ailesi olacağız"
4
Karamba Gassama, Gaziantep FK ile 3.5 Yıllığına Anlaştı
5
Bursa Rüzgarı: Nilüfer Hasanağa Toki Şampiyon, Çekirgespor İkinci - Bocce Volo 1. Lig
6
Bursa'lı Poyraz Kalender Türkiye Şampiyonu: 2025 50cc Mini Sıfır
7
Muğla’da Genç A Kızlar ve Erkekler Basketbol Grup Birinciliği Başladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları