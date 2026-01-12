Kütahyaspor, İlker Avcıbay ile PFDK Sevki Sonrası Yollarını Ayırdı

Kütahyaspor, İlker Avcıbay ile yollarını ayırdı

Bahis soruşturması kapsamında PFDK sevki sonrası karşılıklı anlaşma

Kütahyaspor, bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen teknik direktör İlker Avcıbay ile ilgili veda açıklaması yayımladı.

Sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, Avcıbay ile karşılıklı anlaşma yoluyla yolların ayrıldığı kamuoyuna bildirildi.

Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"16 Maç, 41 puan. En çok gol atan, en az gol yiyen, en çok galibiyet alan bir Kütahyaspor’un sezon başından itibaren ekibiyle birlikte kulübümüzün tarihinde ilk kez 8 maç üst üste kazanan ve 14 haftadır yenilmeyerek yepyeni bir rekora da koşar adım giden değerli teknik direktörümüz İlker Avcıbay, Kütahyaspor’umuzun menfaatlerini önde tutarak, PFDK sevki nedeniyle şampiyonluk yolundaki Kütahyaspor’un önünü açma fedakarlığını gösterek, bugün itibariyle en yakın rakibinin 4 puan önünde lider bir Kütahyaspor bırakarak görevinden ayrılmıştır. Camiamızda görev yaptığı sürece gösterdiği eşsiz özveri ve bize yaşattığı büyük sevinçler nedeniyle kendisine tüm şehrimiz adına sonsuz teşekkür ediyoruz. Yolun açık olsun İlker Hoca! Şampiyonluk kutlamalarında buluşmak dileğiyle"

Kulüp, Avcıbay’a görev süresince sağladığı katkılar ve yaşattığı sevinçler için teşekkür ederek, taraftarlarla şampiyonluk kutlamalarında buluşma dileği paylaştı.

