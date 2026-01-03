Bursaspor Antalya Kampı Başladı: Kamp Kadrosu Netleşti

Bursaspor Antalya kampına start verdi

Bursaspor, devre arası çalışmalarının ikinci etabını Antalya'da yaptığı akşam antrenmanıyla başlattı. Takım, kamp sürecine hızlı bir başlangıç yaparken, kadro da netleşti.

Antrenmanda ilk gün: Isınma, koşu ve pas

Tahsin Tam yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcular ısınma hareketleriyle çalışmaya başladı. Antrenman, koşu çalışmaları ile devam etti ve pas oyunları ile sona erdi. Yeşil-beyazlı ekip, yarın yapılacak antrenmanla kamp çalışmlarını sürdürecek.

Kamp kadrosu

Kamp kadrosunda Anıl Atağ, Kerem Matışlı, Salih Fidan, Efe Halaçlar, Ertuğrul Ersoy, Alperen Babacan, Batuhan Yayıkcı, Emir Kayacık, Barış Gök, Rahmetullah Berişbek, Hamza Gür, Ahmet Çobanoğlu, Sefa Narin, Arda Gülmez, Musa Çağıran, Eyüp Akcan, Hakkı Türker, Tunahan Ergül, Tayfun Aydoğan, M. Zeki Dursun, A. Hakan Atış, İlhan Depe, Sertaç Çam, Halil Akbunar, Muhammet Demir, Baran Başyiğit, Ertuğrul İdris Furat isimleri yer aldı.

BURSASPOR, DEVRE ARASI ÇALIŞMALARININ İKİNCİ ETABINA ANTALYA’DA YAPTIĞI AKŞAM ANTRENMANIYLA START VERİRKEN, KAMP KADROSU DA NETLEŞTİ.