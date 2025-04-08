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Bursaspor, Artvin Hopaspor Maçının İstanbul'da Oynanmasını Talep Etti

Bursaspor, Artvin Hopaspor ile oynanacak maçı İstanbul'da yapma talebinde bulundu. TFF'nin olumlu yanıtı bekleniyor.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 15:58
Bursaspor, Artvin Hopaspor Maçının İstanbul'da Oynanmasını Talep Etti

Bursaspor Kulübü, Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 28. hafta mücadelelerinde Artvin Hopaspor ile Arhavi İlçe Stadı'nda yapması gereken önemli maçın İstanbul'da oynanması için resmi talepte bulundu.

Grubunda 64 puanla zirvede yer alan yeşil-beyazlılar, 13 Nisan Pazar günü deplasmanda Artvin Hopaspor ile karşı karşıya gelecek. Alınan bilgilere göre, iki kulüp yönetimi arasında yapılan anlaşmanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) maçın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanması için başvuruda bulunuldu.

TFF yönetiminin, bu talebi olumlu karşıladığı ve karşılaşmanın İstanbul'da oynanmasının beklendiği öğrenildi. Yeşil-beyazlılar, bu maçtan galibiyetle ayrılması durumunda, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek ve 2. Lig'e yükselecek.

Tarihinde Süper Lig şampiyonluğu bulunan Bursaspor, geçtiğimiz dönemlerde yaşadığı zorlukların ardından 3. Lig seviyesine kadar gerilemişti. Ancak son olarak Enes Çelik'in başkanlığa gelmesiyle birlikte yükselişe geçen Bursa temsilcisi, iç saha maçlarını ortalama 40 bin taraftar karşısında oynayarak Türk spor kamuoyunun dikkatini çekmeyi başardı.

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