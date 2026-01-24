Bursaspor Tahsin Tam ile Yollarını Ayırdı

Kulüpten açıklama

Bursaspor Kulübü, Teknik Direktör Tahsin Tam ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Tahsin Tam ile yollarını ayırmış bulunmaktadır. Kendisine ve ekibine emekleri için teşekkür ederiz" denildi.

Yeşil-beyazlı camiada alınan bu karar, karşılaşmaların ardından son dakika gelişmesi olarak kamuoyuna yansıdı.

BURSASPOR KULÜBÜ, TEKNİK DİREKTÖR TAHSİN TAM İLE YOLLARIN AYRILDIĞINI AÇIKLADI. KULÜP, DENEYİMLİ TEKNİK ADAMA VE EKİBİNE TEŞEKKÜR ETTİ.