Bursaspor Tahsin Tam ile Yollarını Ayırdı

Bursaspor, Teknik Direktör Tahsin Tam ile yollarını ayırdığını açıkladı; kulüp kendisine ve ekibine teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 22:26
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 22:26
Kulüpten açıklama

Bursaspor Kulübü, Teknik Direktör Tahsin Tam ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Tahsin Tam ile yollarını ayırmış bulunmaktadır. Kendisine ve ekibine emekleri için teşekkür ederiz" denildi.

Yeşil-beyazlı camiada alınan bu karar, karşılaşmaların ardından son dakika gelişmesi olarak kamuoyuna yansıdı.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

