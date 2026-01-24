Victor Osimhen 13 gole yükseldi — Galatasaray'da 7. lig golü

Victor Osimhen, Fatih Karagümrük karşısında attığı golle bu sezon Süper Lig'de 7., toplamda 13. golünü kaydetti.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 22:15
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 22:15
Fatih Karagümrük maçında Galatasaray'ın 3. golü Osimhen'den

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumunda Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Sarı-kırmızılıların üçüncü golünü Victor Osimhen kaydetti.

Müsabakanın 55. dakikasında, İlkay Gündoğan'ın ceza sahası içi sağ tarafından ortasında arka direkte bulunan Osimhen, topu kontrol edip yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 3-1 oldu.

27 yaşındaki futbolcu böylece Trendyol Süper Lig'de bu sezon 7. golünü atarken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahip olduğu 6 golle toplam gol sayısını 13'e çıkardı.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Victor Osimhen, 79. dakikada yerini Kaan Ayhan'a bıraktı.

