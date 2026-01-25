Yaser Asprilla İstanbul'da: Galatasaray'a kiralık transfer

Galatasaray, Girona'nın Kolombiyalı kanat oyuncusu Yaser Asprilla'yı kiralık olarak kadrosuna kattı; 22 yaşındaki futbolcu İstanbul'a geldi.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 00:44
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 00:44
Galatasaray ile anlaşma sağlayan Kolombiyalı futbolcu Yaser Asprilla, İstanbul'a geldi. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, hücum hattına Hollandalı Noa Lang'ın ardından bir takviye daha yaptı.

Asprilla, İspanya'nın kalkan özel uçağıyla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne ulaştı. 22 yaşındaki oyuncuyu, Galatasaraylı taraftarlar karşıladı.

Basın mensuplarına yaptığı açıklamada Asprilla, "Taraftarın karşılaşması da çok güzel oldu. Çok büyük başarılara hep birlikte imza atacağımıza eminim. İki pozisyonda da oynayabilirim. Önemli olan takımıma ve takım arkadaşlarıma yardımcı olmak" şeklinde konuştu.

Asprilla, Fenerbahçe'nin Kolombiyalı futbolcusu Jhon Duran ile çocukluk arkadaşı olduğunu belirterek, "Duran ile 9 yaşından bu yana arkadaşız, çok yakınız. Onun başarılarından gurur duyuyorum. Burada da çok güzel bir mücadele yaşayacağımızdan eminim" dedi.

Taraftarların yanına giderek üçlü çektiren Kolombiyalı futbolcu, daha sonra kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı. Yaser Asprilla, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

