DOLAR
34,24 0%
EURO
37,45 0%
ALTIN
2.928,22 0%
BITCOIN
2.138.474,25 0,97%

Bursaspor Taraftarları Kahramanmaraşspor Maçında Tam Destek Verdi

Bursaspor, Kahramanmaraşspor'u 3-0 mağlup ederek 41 bin 570 taraftarıyla büyük bir destek aldı.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 21:15
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 21:27
Bursaspor Taraftarları Kahramanmaraşspor Maçında Tam Destek Verdi

Bursaspor-Kahramanmaraşspor Maçı Büyük İlgi Gördü

Bursaspor'un Nesine 3. Lig 1. Grup 6. haftasında Kahramanmaraşspor ile karşılaştığı maç, Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda 41 bin 570 taraftarın katılımıyla gerçekleştirildi.

Bursaspor Yenilgisiz Devam Ediyor

Süper Lig'deki şampiyonluk dönemlerinin ardından yaşadığı zor sezonların ardından 3. Lig'e düşen Bursaspor, yeniden toparlanma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu sezon iç sahada gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

Ev sahibi ekip, Kahramanmaraşspor'u 3-0 yendi ve bu sonuçla namağlup unvanını sürdürdü. Maç boyunca tribünlerde coşkulu bir atmosfer hâkimdi.

Taraftarların Duyarlılığı

Tribünleri dolduran yeşil-beyazlı taraftarlar, şiddete uğramış kadınların isimlerinin yer aldığı pankartlar açarak toplumsal bir mesaj verdiler.

Bursaspor'un Nesine 3. Lig 1. Grup'un 6. haftasında Kahramanmaraşspor ile sahasında oynadığı maçı...

Bursaspor'un Nesine 3. Lig 1. Grup'un 6. haftasında Kahramanmaraşspor ile sahasında oynadığı maçı 41 bin 570 taraftar izledi.

Bursaspor'un Nesine 3. Lig 1. Grup'un 6. haftasında Kahramanmaraşspor ile sahasında oynadığı maçı...

Bursaspor'un Nesine 3. Lig 1. Grup'un 6. haftasında Kahramanmaraşspor ile sahasında oynadığı maçı 41 bin 570 taraftar izledi.

Bursaspor'un Nesine 3. Lig 1. Grup'un 6. haftasında Kahramanmaraşspor ile sahasında oynadığı maçı...

Bursaspor'un Nesine 3. Lig 1. Grup'un 6. haftasında Kahramanmaraşspor ile sahasında oynadığı maçı 41 bin 570 taraftar izledi.

Bursaspor'un Nesine 3. Lig 1. Grup'un 6. haftasında Kahramanmaraşspor ile sahasında oynadığı maçı...

Bursaspor'un Nesine 3. Lig 1. Grup'un 6. haftasında Kahramanmaraşspor ile sahasında oynadığı maçı 41 bin 570 taraftar izledi.

Bursaspor'un Nesine 3. Lig 1. Grup'un 6. haftasında Kahramanmaraşspor ile sahasında oynadığı maçı...

Bursaspor'un Nesine 3. Lig 1. Grup'un 6. haftasında Kahramanmaraşspor ile sahasında oynadığı maçı 41 bin 570 taraftar izledi.

Bursaspor'un Nesine 3. Lig 1. Grup'un 6. haftasında Kahramanmaraşspor ile sahasında oynadığı maçı...

Bursaspor'un Nesine 3. Lig 1. Grup'un 6. haftasında Kahramanmaraşspor ile sahasında oynadığı maçı 41 bin 570 taraftar izledi.

Bursaspor'un Nesine 3. Lig 1. Grup'un 6. haftasında Kahramanmaraşspor ile sahasında oynadığı maçı...

Bursaspor'un Nesine 3. Lig 1. Grup'un 6. haftasında Kahramanmaraşspor ile sahasında oynadığı maçı 41 bin 570 taraftar izledi.

İLGİLİ HABERLER

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe Opet, Galatasaray'ı 82-73 yendi
2
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi: 6. Haftada Heyecan Dolu Maçlar
3
Bursaspor Taraftarları Kahramanmaraşspor Maçında Tam Destek Verdi
4
Nesine 2. Lig Beyaz Grup 7. Hafta Sonuçları ve Kırmızı Grup Gelişmeleri
5
2024 Extreme Kupası Kahramankazan'da Coşkuyla Gerçekleşti
6
Nesine 3. Lig'de Altıncı Hafta Heyecanı: Muğlaspor ve Ayvalıkgücü Lider
7
Nesine 3. Lig'de 7. Haftanın Maç Sonuçları

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi