Bursaspor Taraftarları Kahramanmaraşspor Maçında Tam Destek Verdi

Bursaspor-Kahramanmaraşspor Maçı Büyük İlgi Gördü
Bursaspor'un Nesine 3. Lig 1. Grup 6. haftasında Kahramanmaraşspor ile karşılaştığı maç, Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda 41 bin 570 taraftarın katılımıyla gerçekleştirildi.
Bursaspor Yenilgisiz Devam Ediyor
Süper Lig'deki şampiyonluk dönemlerinin ardından yaşadığı zor sezonların ardından 3. Lig'e düşen Bursaspor, yeniden toparlanma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu sezon iç sahada gösterdiği performansla dikkat çekiyor.
Ev sahibi ekip, Kahramanmaraşspor'u 3-0 yendi ve bu sonuçla namağlup unvanını sürdürdü. Maç boyunca tribünlerde coşkulu bir atmosfer hâkimdi.
Taraftarların Duyarlılığı
Tribünleri dolduran yeşil-beyazlı taraftarlar, şiddete uğramış kadınların isimlerinin yer aldığı pankartlar açarak toplumsal bir mesaj verdiler.
Bursaspor'un Nesine 3. Lig 1. Grup'un 6. haftasında Kahramanmaraşspor ile sahasında oynadığı maçı 41 bin 570 taraftar izledi.
Bursaspor'un Nesine 3. Lig 1. Grup'un 6. haftasında Kahramanmaraşspor ile sahasında oynadığı maçı 41 bin 570 taraftar izledi.
Bursaspor'un Nesine 3. Lig 1. Grup'un 6. haftasında Kahramanmaraşspor ile sahasında oynadığı maçı 41 bin 570 taraftar izledi.
Bursaspor'un Nesine 3. Lig 1. Grup'un 6. haftasında Kahramanmaraşspor ile sahasında oynadığı maçı 41 bin 570 taraftar izledi.
Bursaspor'un Nesine 3. Lig 1. Grup'un 6. haftasında Kahramanmaraşspor ile sahasında oynadığı maçı 41 bin 570 taraftar izledi.
Bursaspor'un Nesine 3. Lig 1. Grup'un 6. haftasında Kahramanmaraşspor ile sahasında oynadığı maçı 41 bin 570 taraftar izledi.
Bursaspor'un Nesine 3. Lig 1. Grup'un 6. haftasında Kahramanmaraşspor ile sahasında oynadığı maçı 41 bin 570 taraftar izledi.