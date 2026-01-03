Bursaspor'un 6. transferi: Talha Yünkuş

Ara transferde kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Bursaspor, Karacabey Belediyespor forması giyen Bursa doğumlu sol bek Talha Yünkuş'un transferini resmen açıkladı.

Transfer Detayları

Yeşil-beyazlı kulüp, 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Karacabey Belediyespor'da forma giyen 27 yaşındaki oyuncu ile her konuda anlaşıldığını bu gelişmeyi resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Talha Yünkuş, bu sezon 2. Lig Beyaz Grup'ta çıktığı 18 maçta 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Sol bek ve sol kanatta görev yapabilen futbolcu, Bursaspor altyapısından yetişmiş bir isim olarak dikkat çekiyor.

Kariyer ve İstatistikler

Tecrübeli oyuncunun kariyerinde Ankara Keçiörengücü, Iğdır FK, Alanya Kestel ve 1923 Mustafakemalpaşaspor formaları bulunuyor. Talha Yünkuş bugüne kadar profesyonel kariyerinde 9 1. Lig, 25 2. Lig ve 59 3. Lig maçında görev aldı.

Bursaspor Başkanı'nın Açıklaması

Enes Çelik, transfer sonrası şunları paylaştı:

"Hoş geldin Talha kardeşim. Barış abinle birlikte sol bekimiz sana emanet. Kulübümüz yine karakterli, yetenekli bir evladını yuvaya döndürdü. Sıra 10 numarada."

ARA TRANSFERDE KADROSUNU GÜÇLENDİRMEYİ SÜRDÜREN BURSASPOR, KARACABEY BELEDİYESPOR FORMASI GİYEN BURSA DOĞUMLU SOL BEK TALHA YÜNKUŞ’UN TRANSFERİNİ RESMEN AÇIKLADI.