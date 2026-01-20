Galatasaray, Atletico Madrid maçına hazır

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında yarın evinde Atletico Madrid ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde tamamladı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 14:42
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 15:47
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında yarın evinde İspanyol ekibi Atletico Madrid ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yapılan antrenmanla tamamladı.

Antrenmanın detayları

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapıldı. Çalışma, dinamik ısınma ile başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışması ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Atletico Madrid maçının taktiği üzerinde çalışıldı.

Oyuncu durumları

Uğurcan Çakır: Gribal enfeksiyonu bulunan kaleci antrenmana çıktı.

Gabriel Sara: Sara da antrenmanda kendini denedi. Sara’nın oynama durumu maç saatinde belli olacak.

Wilfried Singo: Singo antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı, daha sonra kendisi için hazırlanan program dahilinde bireysel olarak çalışmalarını yaptı.

Arda Ünyay: Sakatlığı bulunan Arda Ünyay antrenmanda yer almadı.

Takım, son idmanla birlikte Atletico Madrid karşılaşmasına hazır hale geldi.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

