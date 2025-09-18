Buse Tosun Çavuşoğlu Dünya Güreş Şampiyonası'nda 5. Oldu

Buse Tosun Çavuşoğlu, 2025 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda 5. sırayı aldı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 20:38
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 20:38
Buse Tosun Çavuşoğlu Dünya Güreş Şampiyonası'nda 5. Oldu

Buse Tosun Çavuşoğlu Dünya Güreş Şampiyonası'nda 5. Oldu

Zagreb'de 68 kiloda madalya mücadelesi

Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Hırvatistan'da düzenlenen 2025 Dünya Güreş Şampiyonasında kadınlar 68 kiloda 5. oldu.

Başkent Zagreb'deki turnuvadaki ilk maçında Brezilyalı Grabriela Pedro da Rocha'yı tuşla mağlup eden Buse, çeyrek finalde Çekyalı Adela Hanzlickova'yı 3-2 skorla geçti.

Yarı finalde Japon rakibi Ami Ishii'ye teknik üstünlükle yenilen milli sporcu, bronz madalya karşılaşmasında ABD'li Kennedy Alexis Blades'e 12-1 teknik üstünlükle mağlup oldu ve şampiyonayı 5. sırada tamamladı.

68 kilonun son dünya şampiyonu olarak Hırvatistan'a gelen olimpiyat üçüncüsü Buse Tosun Çavuşoğlu'nun, dünya şampiyonalarında ayrıca 2 bronz madalyası bulunuyor.

