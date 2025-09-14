Büşra Işıldar Dünya İkincisi: Liverpool'da Gümüş Madalya

Büşra Işıldar, Liverpool'daki Dünya Boks Şampiyonası'nda 75 kiloda gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 16:42
İngiltere'nin Liverpool şehrinde düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda milli sporcu Büşra Işıldar, finalde yenilerek gümüş madalya kazandı ve dünya ikincisi oldu.

Final mücadelesi

Şampiyonanın son gününde Büşra, 75 kilo finalinde üç Avrupa şampiyonluğu bulunan İrlandalı boksör Aoife O'Rourke ile karşılaştı. Rakibine 5-0 yenilen milli boksör turnuvayı ikinci olarak tamamladı. O'Rourke ise ilk kez dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı.

2025'te iki madalya

Fenerbahçe Kulübü'nün sporcusu Büşra Işıldar, 2025 yılında dünya şampiyonalarında iki madalya elde etti. Sırbistan'da mart ayında düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda final oynayan ve gümüş madalya kazanan Büşra, İngiltere'de de gümüş madalyanın sahibi oldu.

