Çağatay Cumali Öncü Çekya'da Olimpik Umutlar'da Gümüş Madalya Kazandı

Milli kanocu Çağatay Cumali Öncü, Racice'de düzenlenen Olimpik Umutlar Yarışları'nda 15 yaş altı K1 1000 m A finalini ikinci bitirerek gümüş madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 14:33
Milli kanocu Çağatay Cumali Öncü, Çekya'nın Racice kentinde düzenlenen Olimpik Umutlar Yarışlarında podyuma çıkarak gümüş madalya elde etti.

Türkiye Kano Federasyonunun açıklamasına göre organizasyona 42 ülkeden 743 sporcu katıldı.

Genç sporcu, 15 yaş altı K1 1000 metre A finalini ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Başarı, Türkiye kano sporunun genç kuşaktaki yeteneklerinin uluslararası arenada dikkat çektiğini bir kez daha gösterdi.

