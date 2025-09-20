Çağatay Cumali Öncü Çekya'da Olimpik Umutlar'da Gümüş Madalya Kazandı

Çağatay Cumali Öncü Çekya'da gümüş madalya kazandı

Racice'de düzenlenen Olimpik Umutlar Yarışları'nda önemli başarı

Milli kanocu Çağatay Cumali Öncü, Çekya'nın Racice kentinde düzenlenen Olimpik Umutlar Yarışlarında podyuma çıkarak gümüş madalya elde etti.

Türkiye Kano Federasyonunun açıklamasına göre organizasyona 42 ülkeden 743 sporcu katıldı.

Genç sporcu, 15 yaş altı K1 1000 metre A finalini ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Başarı, Türkiye kano sporunun genç kuşaktaki yeteneklerinin uluslararası arenada dikkat çektiğini bir kez daha gösterdi.