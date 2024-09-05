Cahide Eke, 2024 Paralimpik Oyunları'nda Judoda Bronz Madalya Kazandı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Başarı

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Paralimpik Oyunları sırasında, Türk judocu Cahide Eke önemli bir başarıya imza attı.

Bronz Madalya Heyecanı

Kadınlar 48 kilo J2 kategorisinde mücadele eden Eke, zorlu rakiplerine karşı gösterdiği üstün performansla bronz madalya kazandı. Bu başarı, onun uluslararası arenadaki engin tecrübesini ve azmini bir kez daha ortaya koydu.

Cahide Eke’nin elde ettiği bu madalya, Türkiye'nin spor tarihinde önemli bir yer tutmakla birlikte, genç sporculara da ilham kaynağı oldu. Spor salonlarında antrenman yapan birçok genç kız, Eke'nin başarısının ardından judoya yönelmeyi hedefliyor.