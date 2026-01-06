Çakmur'dan Eşref Aydın Kros Ligi Şampiyonlarına Ödül

Levent Çakmur, 21 Aralık 2025'te Antalya'da takım halinde Türkiye şampiyonu olan Erzurum Gençlik Spor Kulübü Kız Takımını ödüllendirdi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 12:52
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 12:52
Çakmur'dan Eşref Aydın Kros Ligi Şampiyonlarına Ödül

Çakmur'dan Eşref Aydın Kros Ligi Şampiyonlarına Ödül

Erzurum Gençlik Spor Kulübü kız takımı kupayla döndü

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, 21 Aralık 2025 tarihinde Antalya'da düzenlenen 'Eşref Aydın Kros Ligi' Türkiye finallerinde takım halinde şampiyon olan Erzurum Gençlik Spor Kulübü Kız Atletizm Takımı'nı ödüllendirdi.

Antrenörler Mustafa Esen, Özkan Kaya ve Sedat Gönen yönetiminde şampiyonluğa ulaşan mavi-beyazlı sporcular, şampiyonluk kupasını İl Müdürü Levent Çakmur'a takdim etti.

Törene, aynı zamanda Erzurum Gençlik Spor Kulübü Başkanı olan Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez ile Destek Hizmetleri Şube Müdürü Güngör Şenses de katıldı ve sporcular ödüllendirildi.

Levent Çakmur tören sırasında, 'Erzurum Gençlik Spor Kulübü yönetimimizi, antrenörlerimize ve sporcularımızı tebrik eder başarılar dileriz' dedi.

Şampiyonada Semanur Yazgan ferdi olarak Türkiye şampiyonu olurken, Fikriye Karadağ üçüncü oldu. Takım halinde Türkiye şampiyonu olan mavi-beyazlı kadın atletler, 14 Ocak 2026 tarihinde Kocaeli'nde yapılacak olan Kulüpler Ligi için hazırlıklarına başladı.

ERZURUM GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ LEVENT ÇAKMUR, ANTALYA’DA YAPILAN ‘EŞREF AYDIN KROS LİGİ’NDE...

ERZURUM GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ LEVENT ÇAKMUR, ANTALYA’DA YAPILAN ‘EŞREF AYDIN KROS LİGİ’NDE ŞAMPİYONLUK KÜRSÜSÜNE ÇIKAN ERZURUM GENÇLİK SPOR KULÜBÜ KIZ TAKIMINI ÖDÜLLENDİRDİ.

ERZURUM GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ LEVENT ÇAKMUR, ANTALYA’DA YAPILAN ‘EŞREF AYDIN KROS LİGİ’NDE...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yalın Yıldız, NextGen EuroLeague Elemeleri’nde Ulm Kadrosunda
2
Altekma, CEV Challenge Kupası'nda Sliedrecht Sport'u İzmir'de Ağırlıyor
3
Çakmur'dan Eşref Aydın Kros Ligi Şampiyonlarına Ödül
4
Tekirdağ'da hakemin saniyelerle müdahalesi: Futbolcunun dili boğazına kaçtı
5
FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası (SNX Türkiye) 31 Ocak-1 Şubat’ta Rize’de
6
Somaspor 3 Takviye Yaptı: Hakan Barış, Namık Barış Çelik ve Emre Sağlık İmzaları Attı
7
Aydın'da Geleceğin Sporcuları Antrenmanlara Devam Ediyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları