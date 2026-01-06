Çakmur'dan Eşref Aydın Kros Ligi Şampiyonlarına Ödül

Erzurum Gençlik Spor Kulübü kız takımı kupayla döndü

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, 21 Aralık 2025 tarihinde Antalya'da düzenlenen 'Eşref Aydın Kros Ligi' Türkiye finallerinde takım halinde şampiyon olan Erzurum Gençlik Spor Kulübü Kız Atletizm Takımı'nı ödüllendirdi.

Antrenörler Mustafa Esen, Özkan Kaya ve Sedat Gönen yönetiminde şampiyonluğa ulaşan mavi-beyazlı sporcular, şampiyonluk kupasını İl Müdürü Levent Çakmur'a takdim etti.

Törene, aynı zamanda Erzurum Gençlik Spor Kulübü Başkanı olan Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez ile Destek Hizmetleri Şube Müdürü Güngör Şenses de katıldı ve sporcular ödüllendirildi.

Levent Çakmur tören sırasında, 'Erzurum Gençlik Spor Kulübü yönetimimizi, antrenörlerimize ve sporcularımızı tebrik eder başarılar dileriz' dedi.

Şampiyonada Semanur Yazgan ferdi olarak Türkiye şampiyonu olurken, Fikriye Karadağ üçüncü oldu. Takım halinde Türkiye şampiyonu olan mavi-beyazlı kadın atletler, 14 Ocak 2026 tarihinde Kocaeli'nde yapılacak olan Kulüpler Ligi için hazırlıklarına başladı.

ERZURUM GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ LEVENT ÇAKMUR, ANTALYA’DA YAPILAN ‘EŞREF AYDIN KROS LİGİ’NDE ŞAMPİYONLUK KÜRSÜSÜNE ÇIKAN ERZURUM GENÇLİK SPOR KULÜBÜ KIZ TAKIMINI ÖDÜLLENDİRDİ.