Camardı Spor Kulübü Balıkesir'den Madalyalarla Döndü

Camardı Spor Kulübü, 5. Yasemin Adar Kadınlar Güreş Turnuvası'nda 125 puanla takım halinde Türkiye ikincisi oldu; sporcular 3 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 12:18
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 12:18
5. Yasemin Adar Kadınlar Güreş Turnuvası'nda büyük başarı

Balıkesir'de düzenlenen 5. Yasemin Adar Kadınlar Güreş Turnuvası'nda Camardı Spor Kulübü sporcuları önemli dereceler elde etti.

Türkiye genelinden 30 ilin yanı sıra Bulgaristan Güreş Milli Takımı’nın da katıldığı turnuvada, toplam 300 sporcu mindere çıktı. Zorlu mücadelelerin yaşandığı organizasyonda Camardı Spor Kulübü, altı farklı sıklette kazandığı madalyalarla 125 puan toplayarak takım halinde Türkiye ikincisi oldu.

Altın madalyalar: 30 kiloda Reyhan Akdağ, 36 kiloda Tenzile Sude Altan ve 58 kiloda Gülseren Okçu.

Gümüş madalya: 50 kiloda Zeynep Özşahin.

Bronz madalyalar: 42 kiloda Gizem Zehra Okçu ve 62 kiloda Ecrin Sena Bıçkı. 46 kiloda mücadele eden Leyla Hatun Budak ise turnuvayı madalya sıralamasında tamamladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Başarılarıyla büyük gurur yaşatan Camardı Spor Kulübü sporcuları ve antrenörleri, gösterdikleri performan için teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz" ifadeleri kullanıldı.

