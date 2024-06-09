Canlı yayında şok gerginlik: Acun Ilıcalı'nın Aziz Yıldırım'a bakışları dikkat çekti!

Acun Ilıcalı'nın Aziz Yıldırım'a bakışı viral oldu!

Fenerbahçe'de bugün yapılacak olan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi, başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım canlı yayında karşı karşıya geldi. Ali Koç'un çağrısına seçime saatler kala olumlu yanıt veren Aziz Yıldırım, canlı yayın teklifini kabul etti.



Yayın Öncesi Stüdyoda Gerilim

Tarihi yayın öncesi stüdyoda hazırlıkların yapıldığı sırada gerginlik yaşandı. İki başkan adayının beraberindeki ekipler arasında tartışma yaşandı. Stüdyoda ortam bir anda gerilirken, iki başkan adayı duruma müdahale edip sakinleştirdi.

Acun Ilıcalı'nın Bakışı Dikkat Çekti

Yaşanan gerilim sırasında Ali Koç'un yönetim listesinde yer alan ve Aziz Yıldırım'a yönelik açıklamalarıyla gündem yaratan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın da stüdyoda olduğu görüldü. Bir kenarda sandalyede oturan Ilıcalı'nın gerginlik sırasında pozisyonunu bile bozmadığı görülürken, Aziz Yıldırım'a yönelik bakışı da dikkat çekti.

Acun Ilıcalı'nın Açıklaması Gündemde

Öte yandan Ilıcalı'nın katıldığı canlı yayındaki bir açıklaması da gündem oldu. Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sorusuna yanıt veren Ilıcalı şu sözleri söylemişti:

"Aziz Yıldırım böyle bir tartışmaya giremez zaten. Giremez, konuşamaz ki...Aziz Yıldırım, Ali Koç ile tartışmaya girsin, canlı yayına çıksın ben hiçbir şey bilemiyorum diyeceğim."