Bist 100
10.138,97 1%
DOLAR
32,3 0,25%
EURO
34,87 -0,87%
ALTIN
2.371,78 -3,17%

Canlı yayında şok gerginlik: Acun Ilıcalı'nın Aziz Yıldırım'a bakışları dikkat çekti!

Fenerbahçe başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım, Habertürk'te canlı yayında karşı karşıya geldi. Yayın öncesi stüdyoda yaşanan gerilim ve Acun Ilıcalı'nın Aziz Yıldırım'a bakışı sosyal medyada viral oldu. İşte o anlar

Yayın Tarihi: 09.06.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 09:52
Canlı yayında şok gerginlik: Acun Ilıcalı'nın Aziz Yıldırım'a bakışları dikkat çekti!

Acun Ilıcalı'nın Aziz Yıldırım'a bakışı viral oldu! 

Fenerbahçe'de bugün yapılacak olan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi, başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım canlı yayında karşı karşıya geldi. Ali Koç'un çağrısına seçime saatler kala olumlu yanıt veren Aziz Yıldırım, canlı yayın teklifini kabul etti.

Yayın Öncesi Stüdyoda Gerilim

Tarihi yayın öncesi stüdyoda hazırlıkların yapıldığı sırada gerginlik yaşandı. İki başkan adayının beraberindeki ekipler arasında tartışma yaşandı. Stüdyoda ortam bir anda gerilirken, iki başkan adayı duruma müdahale edip sakinleştirdi.

Acun Ilıcalı'nın Bakışı Dikkat Çekti

Yaşanan gerilim sırasında Ali Koç'un yönetim listesinde yer alan ve Aziz Yıldırım'a yönelik açıklamalarıyla gündem yaratan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın da stüdyoda olduğu görüldü. Bir kenarda sandalyede oturan Ilıcalı'nın gerginlik sırasında pozisyonunu bile bozmadığı görülürken, Aziz Yıldırım'a yönelik bakışı da dikkat çekti.

Acun Ilıcalı'nın Açıklaması Gündemde

Öte yandan Ilıcalı'nın katıldığı canlı yayındaki bir açıklaması da gündem oldu. Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sorusuna yanıt veren Ilıcalı şu sözleri söylemişti:

"Aziz Yıldırım böyle bir tartışmaya giremez zaten. Giremez, konuşamaz ki...Aziz Yıldırım, Ali Koç ile tartışmaya girsin, canlı yayına çıksın ben hiçbir şey bilemiyorum diyeceğim."

İLGİLİ HABERLER

SSK, Bağkur, SGK, EYT emeklisine maaş sürprizi geldi! 17.00'da müjdeli haber duyuruldu

PTT kurban bayramı yardımını başlattı! Kimlikle başvuruya 8.895 TL destek

Nakde sıkışan emekliye 3 banka yetişti! 30.000 TL'ye kadar tek şartla ödeme verilecek

Altın ve dolar almak isteyene uyarı! Kimse bu kadarına inanamayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
2
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
3
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
4
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!
7
Arda güler için kötü günler başlıyor! Yeterli performans gelmezse geri dönecek

SSK, Bağkur, SGK, EYT emeklisine maaş sürprizi geldi! 17.00'da müjdeli haber duyuruldu

Sigara ciğerleri değil cepleri yakacak! O tarihten itibaren okkalı zam geliyor

Emekliye yüzde 40 zamlı maaş hesabı geldi! Temmuz gelmeden listeye bak, yeni maaşını öğren

Nakde sıkışan emekliye 3 banka yetişti! 30.000 TL'ye kadar tek şartla ödeme verilecek

Kablosuz kulaklık, powerbank geliyor! BİM 9 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

Diz ağrılarını anında yok ediyor! Gece dizlerinize sarıp uyuyunca zımba gibi uyanacaksınız

PTT kurban bayramı yardımını başlattı! Kimlikle başvuruya 8.895 TL destek

Patates kabuklarını çöpe atan pişman olacak! Meğer bu işe yarıyormuş

Parasını ona yatıran paraya para demeyecek! Ünlü ekonomist tüyoyu verdi

Altın ve dolar almak isteyene uyarı! Kimse bu kadarına inanamayacak

İlkokul ve ortaokul öğrencilerine ulaşım ücretsiz oldu! Diğerlerine indirim yapılacak

Başvuru yapan herkese 3000 TL nakit destek! Genç, yaşlı ayrımı yapılmayacak