Carlo Holse: "Kazanmaya gelmiştik, fırsatları değerlendiremedik"

Samsunsporlu Carlo Holse, Breidablik karşısında 2-2'lik beraberlik sonrası fırsatları değerlendiremediklerini ve üzgün olduklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 01:29
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 01:29
UEFA Konferans Ligi 4. hafta | Breidablik 2-2 Samsunspor

SAMSUN (İHA) — UEFA Konferans Ligi 4. hafta maçında İzlanda deplasmanında Breidablik ile 2-2 berabere kalan Samsunsporta Danimarkalı orta saha oyuncusu Carlo Holse maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Holse, karşılaşmanın ardından üzgün olduklarını belirterek, "Bu sonuç istediğimiz bir sonuç değildi. Açıkçası göstermiş olduğunuz performans da maçın sonucunu belirler. Bugün gösterdiğimiz performans ile sadece berabere kalabildik. Sonuç olarak da 1 puan alabildik" dedi.

Hakkında hatırlatılan performansıyla ilgili konuşan Holse, "Bugün de gol atmam gerekiyordu. Sonuç olarak oyunumuzun bir parçasıyım. Buraya kazanmaya gelmiştik. Ne yazık ki elde ettiğimiz fırsatları yakalayamadık. Girdiğimiz pozisyonları golle değerlendiremedik" ifadelerini kullandı.

Oyuncunun turnuvadaki bireysel istatistikleri de dikkat çekiyor; 4 Avrupa maçında 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergilediği hatırlatıldı.

