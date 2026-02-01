Carlos Alcaraz Avustralya Açık Şampiyonu: Djokovic'i 3-1 Yendi

Carlos Alcaraz, Novak Djokovic'i 3-1 yenerek Avustralya Açık'ı kazandı; 22 yaşındaki İspanyol kariyerinin 7. grand slam'ini elde edip rekor kırdı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 15:29
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 16:01
Carlos Alcaraz Avustralya Açık Şampiyonu: Djokovic'i 3-1 Yendi

Carlos Alcaraz Avustralya Açık Şampiyonu

Rod Laver Arena'da Novak Djokovic'i 3-1 mağlup etti

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık tek erkekler finalinde Sırp raket Novak Djokovic ile İspanyol raket Carlos Alcaraz karşılaştı. Karşılaşma, tenis dünyasının dikkatini Rod Laver Arena'ya çekti.

Müsabakanın ilk setini Djokovic 6-2 alırken, Alcaraz üst üste gelen setlerde üstünlüğü ele geçirdi. İspanyol raket, sonraki setleri 6-2, 6-3 ve 7-5 ile kazanarak finali 3-1 skorla noktaladı.

Kariyerinde ilk kez Avustralya'da şampiyon olan 22 yaşındaki Alcaraz, böylece toplamda 7. grand slam zaferini elde etmiş oldu.

Bu sonuçla Alcaraz, 4 büyük turnuvada şampiyonluk kazanan en genç tenisçi unvanını elde etti ve 1938'de Roland Garros'ta 'kariyer grand slam' yapan ABD'li Don Budge'ın (22 yıl 363 gün) 87 yıllık rekorunu kırdı.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları