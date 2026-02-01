Carlos Alcaraz Avustralya Açık Şampiyonu: Djokovic'i 3-1 Yendi

Carlos Alcaraz Avustralya Açık Şampiyonu

Rod Laver Arena'da Novak Djokovic'i 3-1 mağlup etti

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık tek erkekler finalinde Sırp raket Novak Djokovic ile İspanyol raket Carlos Alcaraz karşılaştı. Karşılaşma, tenis dünyasının dikkatini Rod Laver Arena'ya çekti.

Müsabakanın ilk setini Djokovic 6-2 alırken, Alcaraz üst üste gelen setlerde üstünlüğü ele geçirdi. İspanyol raket, sonraki setleri 6-2, 6-3 ve 7-5 ile kazanarak finali 3-1 skorla noktaladı.

Kariyerinde ilk kez Avustralya'da şampiyon olan 22 yaşındaki Alcaraz, böylece toplamda 7. grand slam zaferini elde etmiş oldu.

Bu sonuçla Alcaraz, 4 büyük turnuvada şampiyonluk kazanan en genç tenisçi unvanını elde etti ve 1938'de Roland Garros'ta 'kariyer grand slam' yapan ABD'li Don Budge'ın (22 yıl 363 gün) 87 yıllık rekorunu kırdı.

AVUSTRALYA AÇIK FİNALİNDE KAZANAN CARLOS ALCARAZ OLDU