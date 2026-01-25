Çayelispor 0-2 52 Orduspor | TFF 3. Lig 3. Grup 18. Hafta

TFF 3. Lig 3. Grup 18. haftasında 52 Orduspor, Çayelispor'u Emre Gemici ve Zafer Göktuğ Erdem'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 15:08
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 15:08
Çayelispor 0-2 52 Orduspor | TFF 3. Lig 3. Grup 18. Hafta

Çayelispor 0-2 52 Orduspor

TFF 3. Lig 3. Grup | 18. Hafta

18. haftada oynanan mücadelede 52 Orduspor FK, deplasmanda karşılaştığı Çayelisporu 2-0 mağlup etti.

Hakemler: Sezer Yalçın, Burak Bakırtaş, Umut Ertemel

Çayelispor: Burak Diker, Oğuzhan Efe Yılmaz, Berkay Kumlu, Ömer Talha Nergiz, Serdar Yıldırım, Berat Onur Pınar (Edem Çakır dk. 59), Halit Emre Acun (Habil Özbakır dk. 78), Seçkin Batuhan Fırıncı (Mustafa Ethem Erboğa dk. 78), Doğukan Delimehmet (Nevres Demir dk. 45), Ali Osman Karnapoğlu, Taha Tunç (Melih Yıldız dk. 78)

52 Orduspor FK: Taha Tosun, Yiğit Ulaş, Mehmet Eksik, Ege Özkayımoğlu (Dahan Erdoğan dk. 80), Emre Gemici, Furkan Çetinkaya, Umut Can Kırılmaz, Hüseyin Karabey (Kerim Erdoğan dk.80), Zafer Göktuğ Erdem (Tolga Cevher dk. 80), Aykut Sarıdoğan (Mustafa Alişimşek dk. 68), Ökkeş Karaoğlu

Goller: Emre Gemici (dk. 32), Zafer Göktuğ Erdem (dk. 47) (52 Orduspor)

Sarı kartlar: Ali Osman Karnapoğlu (Çayelipsor), Aykur Sarıdoğan (52 Orduspor)

TFF 3. LİG 3. GRUP 18. HAFTASINDA ÇAYELİSPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI 52 ORDUSPOR’A 2-0 MAĞLUP...

TFF 3. LİG 3. GRUP 18. HAFTASINDA ÇAYELİSPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI 52 ORDUSPOR’A 2-0 MAĞLUP OLDU.

TFF 3. LİG 3. GRUP 18. HAFTASINDA ÇAYELİSPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI 52 ORDUSPOR’A 2-0 MAĞLUP...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol 1. Lig: Çorum FK, Sarıyer'i 2-1 Yendi — Thiam İki Penaltı Gülkattı
2
Gaziantep’n Genç Yıldızları Ödül Töreni: Spor, Sanat, Bilim ve Kardeşlik Tek Sahnede
3
TB2L Lideri Sakarya Büyükşehir, Tarık Çolak'ı Transfer Etti
4
Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de Deplasmanda 50 Galibiyete En Hızlı Ulaştı
5
Erzurumlu Doç. Dr. İrfan Kurudirek UESpT Başkanı Seçildi
6
Merkezefendi'den Denizlilere Çağrı: Karşıyaka Maçı PAÜ Arena'da
7
Bekir Karadeniz, Pendikspor’da 100. maçına çıktı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları