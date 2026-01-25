Çayelispor 0-2 52 Orduspor
TFF 3. Lig 3. Grup | 18. Hafta
18. haftada oynanan mücadelede 52 Orduspor FK, deplasmanda karşılaştığı Çayelisporu 2-0 mağlup etti.
Hakemler: Sezer Yalçın, Burak Bakırtaş, Umut Ertemel
Çayelispor: Burak Diker, Oğuzhan Efe Yılmaz, Berkay Kumlu, Ömer Talha Nergiz, Serdar Yıldırım, Berat Onur Pınar (Edem Çakır dk. 59), Halit Emre Acun (Habil Özbakır dk. 78), Seçkin Batuhan Fırıncı (Mustafa Ethem Erboğa dk. 78), Doğukan Delimehmet (Nevres Demir dk. 45), Ali Osman Karnapoğlu, Taha Tunç (Melih Yıldız dk. 78)
52 Orduspor FK: Taha Tosun, Yiğit Ulaş, Mehmet Eksik, Ege Özkayımoğlu (Dahan Erdoğan dk. 80), Emre Gemici, Furkan Çetinkaya, Umut Can Kırılmaz, Hüseyin Karabey (Kerim Erdoğan dk.80), Zafer Göktuğ Erdem (Tolga Cevher dk. 80), Aykut Sarıdoğan (Mustafa Alişimşek dk. 68), Ökkeş Karaoğlu
Goller: Emre Gemici (dk. 32), Zafer Göktuğ Erdem (dk. 47) (52 Orduspor)
Sarı kartlar: Ali Osman Karnapoğlu (Çayelipsor), Aykur Sarıdoğan (52 Orduspor)
