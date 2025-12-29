DOLAR
Çayırova Belediyesi 96-72 MKE Ankaragücü — Türkiye Basketbol Ligi'nde İlk Yarıyı 2. Bitirdi

Çayırova Belediyesi, TBL 17. haftasında MKE Ankaragücü’nü 96-72 yenerek sezonun ilk yarısını ikinci sırada tamamladı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 10:05
Çayırova Belediyesi 96-72 MKE Ankaragücü

Türkiye Basketbol Ligi 2025-2026 sezonu 17. hafta maçında Çayırova Belediyesi, sahasında MKE Ankaragücü Basketbol’u 96-72 mağlup etti. Bu sonuçla Kocaeli temsilcisi sezonun ilk yarısını ikinci sırada tamamladı.

Maçın Özeti

Çayırova, Başantrenör Gökhan Güney yönetiminde Ömer Utku Al, Roberto Gallinat, Hakan Yapar, Jamari Traylor ve Enes Berkay Taşkıran beşiyle sahaya çıktı ve oyunun kontrolünü ilk dakikalardan itibaren eline aldı. Ev sahibi ekip ilk periyodu 27-17 önde kapattı ve soyunma odasına 54-42 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda savunma ve hücumdaki etkinliğini artıran Çayırova Belediyesi, final periyoduna 77-58 önde girdi ve karşılaşmadan 96-72 galip ayrıldı.

Skorerler

Maçın en skorer ismi Berkay Candan oldu (19 sayı). Takımda ayrıca Roberto Gallinat 16, Jamari Traylor 13, Hakan Yapar 13 ve Enes Berkay Taşkıran 10 sayı ile galibiyete katkı sağladı.

Başkanın Değerlendirmesi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, maçın ardından, "Sahamızda Ankaragücü’nü mağlup ederek ilk yarıyı galibiyetle noktaladık. Tebrikler takım" ifadelerini kullandı.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

